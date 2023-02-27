Porselen, seramik, cam, plastik, metal, ahşap sofra ve mutfak eşyasından hediyelik dekoratif eşya, endüstriyel mutfak ve elektrikli ev aletlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip züccaciye sektörü, bugün 7 milyar dolar ihracatıyla dev bir sektör haline geldi. 10 milyar dolar büyüklüğe sahip sektör, yaklaşık olarak verdiği 5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla Türkiye ekonomisine katkı sunuyor. Yaklaşık 20 yılı geride bırakan ZÜCDER, 530’u geçen üye sayısıyla sektörünün çatı kuruluşu unvanını üstlenirken sektörün ihracatını artırmak üzere bu yıl yurt dışında 6 tane B2B düzenleyecek. İsrail, Birleşik Krallık, Kanada, Vietnam, Türki Cumhuriyetler ve Avustralya’ya ticari heyetleriyle gideceklerini ve bu B2B’lerin ihracata yüzde 20 katkı sunmasın beklediklerini belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Başarının sürdürülebilir olması için katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, ‘Türk Züccaciye Malı’ imajının geliştirilmesi gerekiyor. ZÜCDER olarak hem yurt içinde satışlarımızı canlı kılmak hem de ihracatımızı artırmak adına sektörümüzün en önemli organizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde yurt içinde 2, yurt dışında 6 olmak üzere 8 tane B2B’ye ve 2 tane de fuara imza atacağız” açıklamalarında bulundu. Ticari heyetlerinin ilk olarak 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında İsrail’e gittiğini belirten Öksüz, “İsrail, Türkiye ekonomisi açısından önemli bir pazar. Ülkeye 9 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Züccaciye sektörüne baktığımız zaman da İsrail, en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke içerisinde yer alıyor. İsrail’e yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ihracatımız bulunuyor ve bu ülkedeki pazar payımızı artırmak istiyoruz. Plastik, porselen, endüstriyel mutfak gibi alanlarda faaliyet gösteren 20 firmamız, İsrail’deki 100’den fazla satın almacıyla bir araya gelecekler. Bu görüşmelerin İsrail’e ihracatımıza yüzde 20 oranında katkı sunmasını hedefliyoruz” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi