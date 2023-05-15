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İsrail ordusu bu tür İHA'ları genellikle bilgi toplamak ve saha hareketlerini izlemek için kullanıyor.

Söz konusu İHA'nın düşüş nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Düşen İHA'nın çevreye dağılan parçalarının toplandığı ve bilgilerin sızması konusunda endişe bulunmadığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Sky Rider tipi bir İHA 'nın Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm Mülteci Kampı'nda düştüğü belirtildi.

İsrail ordusu Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.