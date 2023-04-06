Dünya dünden beri İsrail'in imza attığı saldırı ile çalkalanıyor. Mescid-i Aksa yerleşkesine art arda baskınlar düzenleyen İsrail polisi yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı. Cop ve kauçuk kaplı mermi kullanılan baskın nedeniyle onlarca kişi yaralanırken görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Saldırılara tepkiler çığ gibi büyürken İsrail'den skandal bir adım daha geldi.

40 YAŞIN ALTINDAKİ ERKEKLERE YASAK

Al Jazeera İsrail polisinin Filistinli erkeklerin camiye girişini yasakladığını duyurdu. Bölgedeki Al Jazeera muhabiri Natasha Ghoneim bu yasağın uygulandığına şahitlik ettiğini belirtti. Görgü tanıklarının Al Jazeera'ya verdiği demeçte de Ghoneim'in sözlerini kanıtlar nitelikte. Görgü tanıkları 40 yaşın altındaki Filistinli erkeklerin İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'ya alınmadığını söyledi.

İSRAİLLİLER POLİS KORUMASINDA MESCİD-İ AKSA'YA GİRDİ

Onlarca İsrailli yerleşimci Perşembe sabahı İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlularına girdi. Fanatik Yahudilerin Pesah Bayramı nedeniyle baskın düzenleme ve kurban kesme çağrılarının ardından teravih namazı sonrası Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı. Filistinliler İsrail polisinin içeri girmesini engellemek için Kıble Mescidi’nin kapılarını kapatmış, mescidin etrafını ablukaya alan İsrail polisi ise Filistinlileri dışarı çıkarmak için camları kırıp içeriye göz yaşartıcı gaz bombası atmıştı. Ortalığı savaş alanına çeviren İsrail polisi, Filistinli gruba ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahalede bulunmuş, bazılarını ise copla darp etmişti. İsrail polisi ayrıca, Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenlemişti. Namazın ardından İsrail karşıtı slogan atan Filistinli gruba müdahale eden İsrail polisi, bir kez daha kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanmıştı. Çıkan olaylarda 450 Filistinli gözaltına alınmıştı.