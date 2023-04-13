Çiçekçi, İsrail'in sınır bölgelerine yapılan roket saldırıları ve yaşanan güvenlik olaylarının, toplumda teyakkuz kültürünü pekiştirdiğini ve otoriteye sorgusuz biat eden bir sosyolojiye yol açtığını belirtti. İsrail'de yaşanan yargı reformu süreci, siyasetin yargıya müdahalesi olarak görülüyor ve toplumun çeşitli kesimleri arasında gerilime neden oluyor.

Mescid-i Aksa'da yaşanan son olaylar ve İsrail topraklarına düzenlenen roket saldırıları, İsrail toplumunda teyakkuz durumunu artırarak konsolidasyonu hedeflemektedir. Ayrıca, bu süreç güvenlik sektöründeki ayrışmaları ikincilleştirerek, bu sektörün yeniden bir araya gelmesini sağlamaktadır.

Ancak, yargı reformundan geri adım atılması ve protestoların düşük yoğunluklu bir şekilde devam etmesi nedeniyle, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu seferki politik başarısı tartışmalı görünmektedir.

Sonuç olarak, küresel dönüşümlerin yaşandığı ve uluslararası sistemin çok kutuplu bir nitelik kazandığı günümüzde, İsrail ve İran gibi Orta Doğu'nun iki rakip gücünün yaşadığı çeşitli seviyedeki istikrarsızlıklar ve toplumsal fayların derinleşmesi, bu dönüşümün doğum sancılarıyla yakından ilintilidir.