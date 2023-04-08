Tel Aviv Emniyet Müdürü Ami Eshed, "olayın bir terör saldırısı olmadığı olasılığını" değerlendirdiklerini belirtti. Polis, sürücünün Filistinli siyasi veya silahlı grupla ilişkili olmadığını doğruladı ve aracın çalıntı olmadığını, sürücünün eşi üzerine kayıtlı olduğunu açıkladı.

Öldürülen sürücü Yusuf Ebu Cabir'in abisi, kardeşinin böyle bir saldırıyı düzenleyebileceğine inanmayacaklarını ve polisin kardeşini "yargısız infaz ettiğini" vurguladı. Aile, İsrail polisinin adaletten yana olması durumunda gerçekleri açıklamasını ve hatalarını kabul etmesini istiyor.

Kaynak:AA