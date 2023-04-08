İsrail polisinin ilk açıklamasında, olayın terör saldırısı olduğu ve sürücünün üzerinde silah olduğu belirtilmişti. Ancak, sürücünün silahsız olduğunu ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından resmi açıklama değiştirildi.

Tel Aviv Emniyet Müdürü Ami Eshed, olayın terör saldırısı olmadığı olasılığını değerlendirdiklerini ifade etti. Polis kaynakları, sürücünün adının Yusuf Ebu Cabir olduğunu ve Filistinli siyasi veya silahlı gruplarla ilişkili olmadığını doğruladı. Ayrıca, aracın çalıntı olmadığı ve Ebu Cabir'in eşinin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

Öldürülen Yusuf Ebu Cabir'in abisi Ömer Ebu Cabir, olayın yargısız infaz olduğunu ve kardeşinin böyle bir saldırı düzenlemeyeceğini belirtti. Aile, aracın kontrolünün kaybedildiği ve kardeşlerinin silahsız olduğu halde polis tarafından birden fazla defa ateş açıldığı konusunda ısrar ediyor. Ömer Ebu Cabir, polisin gerçekleri açıklaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:(AA)