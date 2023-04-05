Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi’ne sığındı.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi’nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa’nın kapılarını kapattı.

Kıble Mescidi’nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. Mescid’deki gruptan bazıları havai fişek atarak İsrail polisine direnmeye çalıştı. İsrail polisi, daha sonra Kıble Mescidi’ne girerek içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.

İsrail polisinin, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla darbettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Filistin Kızılayı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaralılara müdahale için sağlık ekiplerinin Aksa’ya doğru harekete geçtiğini bildirdi. Filistin Kızılayı, ikinci açıklamasında İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale edilmesini engellediğini aktardı. Görgü tanıkları, olayda çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.

İsrail polisi, olayda onlarca kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa’ya çıkan yollarda demir barikatlar kurdu ve bölgeye çok sayıda takviye gönderdi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail polisinin baskının ardından Mescid-i Aksa’nın kapıları çevresinde İsrail polisi ve Filistinliler arasında olaylar çıktığını aktardı.İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’ya baskını üzerine Doğu Kudüs’teki bazı camilerden, Filistinlilere Aksa’ya gitmeleri için çağrılar yapıldı. İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı İsrail’in kuzeyindeki bölgelerinde de sabah namazını Aksa’da kılmak üzere otobüslerin hareket ettiği bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı (Hamursuz Bayramı) nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları nedeniyle Doğu Kudüs’te gerilimin tırmanmasından endişe ediliyor.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

Ben-Gvir, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesini destekleyen açıklamalar yapmıştı. (AA)