İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki bazı caddeler ve geçiş noktaları ile Gazze'deki sınır kapılarında uygulanan kapanmanın, Pesah Bayramı sonuna kadar uzatılacağı belirtildi. Bakan Gallant, güvenliğin sağlanması için ordunun polis birliklerine katılması talimatı verdi.

İsrail'in kapatma kararı alması durumunda, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılacak. Batı Şeria'da ise bazı geçiş noktaları ve Yahudi yerleşim birimlerinden geçen caddeler kapatılacak ve Filistinli işçilere verilen İsrail içinde çalışma izni dondurulacak.

Ramazana özel izinler, Batı Şeria sakini kadın, çocuk ve yaşlıların İsrail'e girmesine olanak tanıyordu. İki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor. İsrail yönetimi, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.