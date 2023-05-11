Türkiye'de Satılan 500 cc Motosikletler: Hangi Markalar ve Modeller Popüler?

Bunlar da ilginizi çekebilir

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 15 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı.

ABD'nin başkentinde artan suç oranları ve çözüm yolları masaya yatırıldı

ABD'nin başkentinde artan suç oranları ve çözüm yolları masaya yatırıldı

İsrail güçleri Kubatiye baskını sırasında Filistinlileri taşıyan bir araca ateş açmış, iki Filistinli hayatını kaybetmiş, Evs Cemal Kemil ise yaralanmıştı.

İsrail askerlerinin Tulkerem ve Tubas kentlerine düzenlediği baskın sırasında da 4 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin dün Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesinde düzenlediği baskın sırasında yaralanan 30 yaşındaki Evs Cemal Kemil, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria 'da dün İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.