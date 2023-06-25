2023 Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler için Isparta ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu veriler, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerine ve en uygun eğitim kurumunu seçmelerine yardımcı olacaktır.

Isparta Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Isparta / Merkez / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 453,06 2,51 2,82 Isparta / Merkez / Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 424,84 5,97 7,43 Isparta / Gönen / Gönen Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 412,54 7,83 8,05 Isparta / Yalvaç / Yalvaç Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 398,44 10,2 10,09 Isparta / Şarkikaraağaç / Şarkikaraağaç Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 376,92 14,31 14,02

Isparta / Merkez / Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 371,52 15,44 15,31 Isparta / Merkez / Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 334,26 24,72 24,07 Isparta / Keçiborlu / Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 322,04 28,48 28,87 Isparta / Merkez / Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 299,51 36,44 31,78 Isparta / Merkez / Isparta Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 268,64 50,1 50,92 Isparta / Merkez / TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 262,00 53,53 81,17 Isparta / Merkez / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 254,22 57,82 82,99 Isparta / Merkez / Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 243,67 64,09 93,41 Isparta / Merkez / Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 240,76 65,93 70,65 Isparta / Merkez / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 234,05 70,31 92,24 Isparta / Merkez / Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 228,12 74,35 79,03 Isparta / Yalvaç / Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 196,09 94,07 92,75

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre, Isparta ilindeki liselerin 2022 LGS sonuçlarına dayalı olarak belirlenen taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi liselere başvurabileceklerini ve hangi puan aralığında yer alabileceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, en yüksek taban puanla öne çıkan okullardan biridir. İngilizce eğitim veren okul, 453,06 taban puanıyla öğrencilere kapılarını açmaktadır. Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi ise yüksek taban puanıyla dikkat çekmektedir.

Fen Liseleri, Isparta'da tercih edilen okul türleri arasındadır. Gönen Fen Lisesi, Yalvaç Fen Lisesi ve Şarkikaraağaç Fen Lisesi, öğrencilere nitelikli bir eğitim imkanı sunan diğer okullardır.

Isparta ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken öğrenciler, gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.

Not: Yukarıdaki bilgiler, MEB tarafından yayınlanan en son güncel verilere dayanmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeleri önemlidir.