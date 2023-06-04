İspanya GP Sıralama Turlarında Büyük Sürprizler!

2023 Formula 1 sezonunun 7. yarışı olan İspanya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sıralama turları, büyük sürprizlere sahne oldu. Yağış beklentisiyle başlayan sıralama turlarında, pek çok favori pilot son seansa kalamadı.

İlk seansta büyük bir sürpriz yaşandı ve Ferrari pilotu Charles Leclerc, 19. olarak sıralama turlarına erken veda etti. İkinci seansta ise Red Bull'dan Sergio Perez ve Mercedes'ten George Russell, son seansa girecek tur sürelerini yakalayamadılar.

Şampiyona lideri Max Verstappen, son seanstaki en iyi turu elde ederek pole pozisyonuna ulaştı. Ferrari'den Carlos Sainz ikinci, McLaren'den Lando Norris ise üçüncü oldu. Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu olan pilotu Lewis Hamilton, beşinci oldu. Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso ise 9. sırada yer aldı.

Sıralama turlarının sonuçlarına göre, yarınki yarış büyük bir çekişme ve heyecan vaat ediyor. İşte sıralama turlarının tam sonuçları:

Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) - 1:12.272 Carlos Sainz (Ferrari) - 1:12.734 Lando Norris (McLaren Mercedes) - 1:12.792 Pierre Gasly (Alpine Renault) - 1:12.816 Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:12.818 Lance Stroll (Aston Martin Aramco Mercedes) - 1:12.994 Esteban Ocon (Alpine Renault) - 1:13.083 Nico Hulkenberg (Haas Ferrari) - 1:13.229 Fernando Alonso (Aston Martin Aramco Mercedes) - 1:13.507 Oscar Piastri (McLaren Mercedes) - 1:13.682 Sergio Perez (Red Bull Racing Honda) - 1:13.334 (Q2) George Russell (Mercedes) - 1:13.447 (Q2) Zhou Guanyu (Alfa Romeo Ferrari) - 1:13.521 (Q2) Nyck De Vries (AlphaTauri Honda) - 1:14.083 (Q2) Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) - 1:14.477 (Q2) Valtteri Bottas (Alfa Romeo Ferrari) - 1:13.977 (Q1) Kevin Magnussen (Haas Ferrari) - 1:14.042 (Q1) Alexander Albon (Williams Mercedes) - 1:14.063 (Q1) Charles Leclerc (Ferrari) - 1:14.079 (Q1) Logan Sargeant (Williams Mercedes) - 1:14.699 (Q1)

Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan yarışta tüm pilotlara başarılar dileriz.

yenigün Haber Merkezi