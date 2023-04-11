Halk TV'nin son dönemde yaptığı atılımda önemli bir payı olan gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrıldı.

Halk TV'den Neden Ayrıldı? İsmail Saymaz Hangi Kanala Geçti? İşte detaylar...

Halk TV'nin son dönemde yaptığı atılımda önemli bir payı olan gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılarak Sözcü grubuyla anlaştı.

Saymaz'ın hem Sözcü TV'de program yapacağı hem de Sözcü gazetesinde yazacağı öğrenildi.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun, bugün öğlen saatlerinde Twitter'da paylaştığı "Mücadele; süreklilik ister, omurga ister, ülkeye ve halkına bağlılık ister. Halk, baskıyı görünce alanı terk edenleri değil; ülkesi uğruna savaşanları bağrına basar" sözlerinin ise Saymaz'ın ayrılığıyla ilgili olup olmadığı sorusuna neden oldu.

İsmail Saymaz'ın ayrılmasında Halk TV'ye yönelik "partizan yayıncılık" eleştirisinin de etkili olduğu konuşuluyor.



Sözcü grubuyla yoluna devam edecek olan Saymaz'ın daha düşük bir maaşa anlaştığı öğrenildi.

Halktv.com.tr'de haberleri yayımlanan ve Halk TV ekranlarında program yaparak gündemi değerlendiren İsmail Saymaz, kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saymaz, "Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Halk TV'den ayrıldığını duyuran İsmail Saymaz'ın Sözcü TV ve Sözcü gazetesiyle anlaştığı öğrenildi.

"Halk, baskıyı görünce alanı terk edenleri değil..."

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu bugün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından ""Mücadele; süreklilik ister, omurga ister, ülkeye ve halkına bağlılık ister. Halk, baskıyı görünce alanı terk edenleri değil; ülkesi uğruna savaşanları bağrına basar." paylaşımı yaptı.

Halk TV, son dönemde yaptığı atılımda önemli bir payı olan gazeteci İsmail Saymaz’ın Sözcü’ye geçmesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Saymaz’ın sözleşmesinin bitimine 4 ay olmasına karşın kurum ile bağlantısını “ısrarla” bitirmek istediğini belirten Kanal, “Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz” dedi.

Halk TV internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

“HALK Tv çalışanlarından İsmail Saymaz, sözleşmesinin bitimine 4 ay olmasına karşın kurumumuzla olan bağını kopararak bir başka yayın kuruluşuna geçmeyi tercih etti. HALK TV ailesi olarak İsmail Saymaz'a yeni kurumunda başarılar dilerken yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için bu açıklamayı yapmayı bir zorunluluk olarak görüyoruz:

Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz Ağustos ayına kadar geçerli sözleşmemiz olmasına rağmen bir başka grupla anlaştığını belirterek dün itibariyle Halk TV Ailesi’nden ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir.

Kendisine sözleşmemizi hatırlatıp ağustos ayında ayrılabileceğini söyledik. Bunu kabul etmeyince seçim sonrasında ayrılmasını talep ettik.

Fakat Saymaz bu önerilerimizi de kabul etmedi ve bir süredir görüşme halinde olduğu kuruma gitmek için HALK TV'den ayrılmakta ısrar etti.

Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz.

Halk TV yoluna kararlılıkla devam edecektir. Saymaz’ın da yolu açık olsun.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ