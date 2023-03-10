30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı. 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı.

İsmail Hacıoğlu’nun Oynadığı Diziler

Taçsız Prenses / Evgin / 2023

Mahkum / Savaş ve Barış Yesari / 2021

Hükümsüz / Selim Demirci / 2021

Zümdürüanka / Cihan / 2020

Çocuk / Hasan / 2019

Mehmetçik Kutül Amare / Üsküplü / 2018

Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ / Meftun / 2015

Osmanlı Tokadı / Fatih Sultan Mehmet / 2013

Şüphe / Aziz Kutlu / 2011

Firar / Civan / 2011

Gece Sesleri / Yağız Haksever / 2008

Beni Unutma / 2008

Sinekli Bakkal / Onur / 2007

Beyaz Gelincik / Memed Ali Aslanbaş / 2005

Bir İstanbul Masalı / Ozan Kozan / 2003

Koçum Benim / Ali / 2002

İsmail Hacıoğlu’nun Oynadığı Filmler

Kesişme İyi Ki Varsın Eren / Ferhat Gedik / 2021

Şuursuz Aşk / 2019

Ayla / Süleyman Dilbirliği / 2017

Kafes / Mehmet Sipahi / 2015

Sonsuz Bir An / 2015

Meryem / Murat / 2013

Türkan / Mustafa / 2011

Çakal / Akın / 2010

Sinyora Enrica ile İtalyan Olm… / Ekin / 2010

Sonsuz / Volkan / 2009

Vali / Sarp Uçar / 2008

Sarıkamış Beyaz Hüzün / Delikanlı / 2008

Hızlı Yarışçı – Türkçe Seslendirme / 2008

Hoşçakal Güzin – TV Filmi / Serkan / 2008

Gökten Üç Elma Düştü / Ali / 2008

Başka Semtin Çocukları / Veysel / 2008

Kabadayı / Murat / 2007

Sınav / Mert / 2006

Anlat İstanbul / Fiko / 2004

Karşılaşma / Osman / 2002

Hiçbir yerde / Halim’in Kardeşi / 2001

Bana Şans Dile / Çağlar / 2001

İsmail Hacıoğlu Ödülleri

40. Antalya Film Şenliği – Umut Veren Genç Oyuncu – Karşılaşma / 2003

15. Ankara Film Festivali – Mehmet Emin Toprak Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Karşılaşma) / 2003

25. Siyad Türk Sineması Ödülleri – Yılın Umut Veren Sanatçısı – Karşılaşma / 2003

11. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – Umut Veren Erkek Oyuncu – Karşılaşma / 2004

20. Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Gökten Üç Elma Düştü / 2009

16. Sadri Alışık Ödülleri – “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” – Çakal / 2011

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