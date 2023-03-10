30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı. 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı.
İsmail Hacıoğlu’nun Oynadığı Diziler
Taçsız Prenses / Evgin / 2023
Mahkum / Savaş ve Barış Yesari / 2021
Hükümsüz / Selim Demirci / 2021
Zümdürüanka / Cihan / 2020
Çocuk / Hasan / 2019
Mehmetçik Kutül Amare / Üsküplü / 2018
Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ / Meftun / 2015
Osmanlı Tokadı / Fatih Sultan Mehmet / 2013
Şüphe / Aziz Kutlu / 2011
Firar / Civan / 2011
Gece Sesleri / Yağız Haksever / 2008
Beni Unutma / 2008
Sinekli Bakkal / Onur / 2007
Beyaz Gelincik / Memed Ali Aslanbaş / 2005
Bir İstanbul Masalı / Ozan Kozan / 2003
Koçum Benim / Ali / 2002
İsmail Hacıoğlu’nun Oynadığı Filmler
Kesişme İyi Ki Varsın Eren / Ferhat Gedik / 2021
Şuursuz Aşk / 2019
Ayla / Süleyman Dilbirliği / 2017
Kafes / Mehmet Sipahi / 2015
Sonsuz Bir An / 2015
Meryem / Murat / 2013
Türkan / Mustafa / 2011
Çakal / Akın / 2010
Sinyora Enrica ile İtalyan Olm… / Ekin / 2010
Sonsuz / Volkan / 2009
Vali / Sarp Uçar / 2008
Sarıkamış Beyaz Hüzün / Delikanlı / 2008
Hızlı Yarışçı – Türkçe Seslendirme / 2008
Hoşçakal Güzin – TV Filmi / Serkan / 2008
Gökten Üç Elma Düştü / Ali / 2008
Başka Semtin Çocukları / Veysel / 2008
Kabadayı / Murat / 2007
Sınav / Mert / 2006
Anlat İstanbul / Fiko / 2004
Karşılaşma / Osman / 2002
Hiçbir yerde / Halim’in Kardeşi / 2001
Bana Şans Dile / Çağlar / 2001
İsmail Hacıoğlu Ödülleri
40. Antalya Film Şenliği – Umut Veren Genç Oyuncu – Karşılaşma / 2003
15. Ankara Film Festivali – Mehmet Emin Toprak Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Karşılaşma) / 2003
25. Siyad Türk Sineması Ödülleri – Yılın Umut Veren Sanatçısı – Karşılaşma / 2003
11. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – Umut Veren Erkek Oyuncu – Karşılaşma / 2004
20. Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Gökten Üç Elma Düştü / 2009
16. Sadri Alışık Ödülleri – “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” – Çakal / 2011