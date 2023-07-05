İzleyici karşısına ilk kez 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisiyle geçen İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi kimdir? İsmail Ege Şaşmaz ile ilgili tüm bilgiler haberimizde. İşte detaylar...

İsmail Ege Şaşmaz Kimdir?

İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Manisa Belediyesi Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Sınıfta Acil Servis isimli oyunla gerçekleştirmiştir.

İsmail Ege Şaşmaz Nereli Ve Kaç Yaşında?

İsmail Ege Şaşmaz Manisa doğumludur ve 30 yaşındadır.

İsmail Ege Şaşmaz Eşi Kimdir?

İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında Hande Ünal ile evlenmiştir.

İsmail Ege Şaşmaz'ın Rol Aldığı Projeler