Son dönemde Barış Akarsu'nun hayatını anlatan Barış Akarsu Merhaba filminde başrol oynayan İsmail Ege Şaşmaz, baba olma mutluluğunu yaşadığı haberleriyle gündeme geldi.

2021 yılında dünya evine giren İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti, ilk defa anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyorlar.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da doğmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda "Sınıfta Acil Servis" adlı oyunla yaşamıştır. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur.

Kariyerine dönemin popüler dizisi "Güneşi Beklerken" ile adım atan İsmail Ege Şaşmaz, dizinin ardından bir süre ara vermiş ve bazı markaların reklam filmlerinde yer almıştır. Daha sonra "Serçe Sarayı" adlı bir projeyle tekrar kamera karşısına geçmiştir.

Aktif oyunculuk kariyerine ise "Günebakan" dizisiyle devam etmiştir. Bu dizide "Rüzgar" adında bir karaktere hayat vermiştir.