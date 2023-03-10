13 Kasım 1984 tarihinde Ankara’da doğdu. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’ ve ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’ projelerinde adından çokça bahsettirdi. Daha sonra ‘’Reaksiyon’’ dizisiyle kariyerinde bir dönüm noktası yakalayan Demirci, daha sonrasında ‘’Fabrika Kızı’’, ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’ gibi birçok diziyle ekranlarda boy gösterdi. En son 2018 yılında Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran’la paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Galip karakterine hayat verdi.

İsmail Demirci’nin Oynadığı Diziler

İyilik / Murat / 2022

Yalancılar ve Mumları / Engin Sezer / 2021

Kuzey Yıldızı / Ersoy Güler / 2019

Çarpışma / Uluç Bayraktar / 2018

Mehmed: Bir Cihan Fatihi / Cevdet Mercan /2018

Babamın Günahları / Abdullah Oğuz / 2018

Muhteşem Yüzyıl Kösem / Çağatay Tosun / 2016-2017

Serçe Sarayı / Mesude Erarslan /2015

Fabrika Kızı / Hakan Arslan / 2015

Reaksiyon / Onur Tan / 2014

Kurtlar Vadisi Pusu / Selahattin Sancaklı / 2013

Ben Onu Çok Sevdim / Eylem Koza / 2013

Mor Menekşeler / Serdar Akar / 2011

Anneler ile Kızları / Hakan Arslan / 2011

Türkan / Cemal Şan / 2010

İsmail Demirci’nin Oynadığı Filmler



Posta Kutusu / Barış Kırımşelioğlu /2017

Babaların Babası / Raşit Çelikezer / 2016

Tut Sözünü / Oğuz Çelik /2014

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