İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde doğmuştur. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikiz kardeşidir. İlk olarak 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci olarak iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında, Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinde birinci ilan edilmiştir. 2020 yılında ağır sıklette Dünya Şalvar Güreşi şampiyonu olan Balaban, 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında şampiyon olmuştur.

Balaban, lise eğitimini yoğun güreş yaşamı nedeniyle açık öğretim lisesinde tamamlamıştır. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Balaban, daha sonra Trakya Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban, uzun süredir birlikte olduğu İlayda Şeker ile geçtiğimiz haftalarda nişanlanmış ve Kapadokya'da düğünlerini gerçekleştirmişlerdir. Balaban, ayrıca memleketi Antalya'da ikinci bir düğün daha yapmıştır. Detaylı bilgi ve görseller hakkında bilgim yok, ancak Balaban'ın mutlu bir evlilik yaşadığını ve iki düğün töreniyle sevdikleriyle paylaştığını biliyorum.

Güreş kariyeri

Yağlı Güreş

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013, 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2021 Elmalı başpehlivanlığı

2014, 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2017, 2018 Kumluca başpehlivanlığı

Şalvar Güreşi

instagram