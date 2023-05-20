Nöroloji Uzmanı Dr. Bengi Bahar Demirbağ, son dönemlerde dikkat çeken bir konuya değindi: Beslenme ve beyin sağlığı. Beslenmenin kalp damar hastalıkları, obezite, diyabet, kanser gibi sağlık sorunlarında önemli bir etkisi olduğu bilinmesine rağmen, beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesi için beslenmenin düzenlenmesinin oldukça yeni bir konu olduğunu belirtti.

Dr. Demirbağ, hazır ve işlenmiş gıdaların Alzheimer hastalığına yol açabilecek oksidatif maddeler oluşturduğuna dikkat çekti. Bu hastalığın, hafıza ve diğer bilişsel aktivitelerde ilerleyici kayıp ile karakterize olduğunu ifade etti. "Alzheimer hastalarının beyninde nörofibriler ve amiloid plaklar saptanmıştır. Bu iki madde nöron dediğimiz beyin hücresini yok eder," diyen Dr. Demirbağ, insülin direncinin yol açtığı enerji metabolizmasındaki bozulmanın da beyin hücrelerini olumsuz etkilediğini ekledi.

Beyin sağlığı ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkileri olan besinlere de değinen Dr. Demirbağ, özellikle balık, ceviz, badem, yer fıstığı, kırmızı et, tavuk, yoğurt, yumurta, ananas, tarçın, havuç, yeşil ve siyah çay, bitter çikolata, D vitamini, E vitamini ve kırmızı meyvelerin tüketilmesini önerdi.

Dr. Demirbağ, özellikle endüstriyel işlenmiş ürünler ve tarım ürünlerinde pestisit (böcek ilacı) kullanımının artmasının Alzheimer hastalığının prevalansında artışa neden olabileceğini belirtti. Ayrıca, beyinde sinir dokularının iltihaplanması (kronik nöroenflamasyon) sonucu Alzheimer hastalığına yatkınlığın arttığını ve bunun ana nedenlerinden birinin de yanlış beslenme olduğunu ekledi.

Beyin fonksiyonlarının güçlenmesine yardımcı olabilecek durumlar hakkında da bilgi veren Dr. Demirbağ, orta zincirli yağ asitlerinden zengin diyetin faydalarını vurguladı. Bu yağ asitlerinin nöronlar için alternatif bir enerji kaynağı olarak görev yaptığı ve Alzheimer hastalarında bilişsel özellikleri iyileştirdiği bulunmuştur. Bu tür yağ asitlerini doğal olarak Hindistan cevizi ve palm çekirdeği yağı gibi besinlerde bulabileceğimizi ekledi.

Beynimizin enerji kaynağı olarak glikozu kullandığını belirten Dr. Demirbağ, unlu mamuller, baklagiller, patates, tatlılar, şekerler, muz, elma gibi karbonhidrat bakımından zengin besinlerin de bu enerjiyi sağladığını belirtti. Ancak, bu gıdaların aşırı tüketiminin de sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyardı.

Yenigün Haber Merkezi