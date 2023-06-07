İslam Memiş, Türkiye’de ve dünyada finansal piyasaları yakından takip eden bir isimdir. Kendisi son zamanlarda altın ve dolar hakkında yatırımcıları uyararak önemli bilgiler paylaştı. Bu yazımızda, İslam Memiş’in uyarılarını ve altın ile doların son durumunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değer kaybı hızlanırken, İslam Memiş yatırımcıları altın ve dolar yatırımı konusunda uyardı. Döviz kurlarının Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ederken Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı.

Altın ve Dolar Neden Önemli?

Altın ve dolar, finansal piyasalarda sıklıkla takip edilen iki varlıktır. Altın, yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kullanılan bir yatırım aracıdır. Dolar ise dünya ticaretinde en yaygın kullanılan para birimidir. Doların değerindeki değişimler, dünya ekonomisi üzerinde büyük etkiye sahiptir.

İslam Memiş’ten Altın ve Dolar Hakkında Uyarılar

İslam Memiş, son dönemde altın ve dolar hakkında yatırımcıları uyararak dikkatli olmalarını söyledi. Kendisi özellikle doların değer kaybetmesi ve altının yüksek fiyatlarının sürdürülebilir olmayacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Buna göre Memiş konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Seçim öncesinde dövizle ticaret yapan ve altın borcu olan vatandaşlarımıza yıl içerisinde dolar kurunun 24-25 TL'ye, euro kurunun 27-28 TL'ye, altının gramının ise haziran ayından sonra önce bin 450 ardından bin 550 lira seviyelerine yükselebileceği yönündeki düşüncelerimi sık sık paylaşmıştım.

Ancak bugün yaşanan fiyatlara baktığımızda döviz kurlarındaki ve altın fiyatlarındaki artışın baktığımızda sebepleri var:

Bastırılmış bir döviz kuruyla karşı karşıyaydık, bu serbest bırakıldı.

Kurun serbestleşmesi burada en önemli faktör. Yeni ekonomi yönetimi şu anda bir şeyler planlıyor. Bu planlamanın ne anlama geldiğini şu anda açıklamak zor. Ancak bu kurları karşısında gören vatandaşların panikle alım yapmamaları konusunda uyarılarıma devam etmek istiyorum.

Normal bir fiyat yok. Merkez Bankası'ndan herhangi bir açıklama gelmeden yapılan hamleleri doğru bulmuyorum.

Yeni kabinenin göreve başlamasının üçüncü gününde bu kabineden bir şey beklememek lazım. Bu fiyatlardan alım yapan vatandaşların yanlış karar verdiğini düşünüyorum."

Altının Fiyatı Neden Yükseliyor?

Altının fiyatı, son dönemde yükseliş trendinde. Bunun nedeni ise dünya ekonomisindeki belirsizlikler ve pandemi nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesi. Ancak İslam Memiş’e göre, altın fiyatlarındaki bu yükseliş trendi sürdürülebilir değil.

Doların Durumu Ne?

Doların son dönemdeki değer kaybı, Türkiye’deki yatırımcıları olumlu etkiledi. Ancak İslam Memiş, doların durumunun kısa vadede iyi görünse de orta ve uzun vadede sorunlu olabileceği konusunda uyarıyor. Kendisi, doların değer kaybının devam edeceğini ve yatırımcıların bu nedenle alternatif yatırım araçlarına yönelmeleri gerektiğini düşünüyor.

İslam Memiş’in Önerileri

İslam Memiş, yatırımcılara alternatif yatırım araçlarına yönelmelerini öneriyor. Kendisi özellikle hisse senetleri, emlak ve kripto para birimleri gibi yatırım araçlarını öneriyor. Yatırımcıların portföylerini çeşitlendirerek risklerini azaltmaları gerektiğini de belirtiyor.