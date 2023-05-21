İslam Memiş, 14 Mayıs'taki seçimler öncesi gram altının yüksek fiyatlarından alım yapıldığını belirtti ve 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ikinci turu seçimleri öncesinde aynı hatanın tekrarlanmaması için yatırımcılara uyarıda bulundu.

Altın ve döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin seçim süreciyle bağlantılı olduğunu belirten Memiş, bu durumun manipülasyon piyasasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. "Hem dolar hem gram altın tarafında bugünkü seyirlerin kalıcı olmayacağını dikkatte almak gerekiyor" dedi.

Gram altın serbest piyasalarda 1375 lira seviyelerinde seyrederken, ons altın da geri çekilmeler yaşadığını belirtti. Dolar TL kurundaki geri çekilmeyle birlikte gram altında düşüşlerin yaşandığını ifade eden Memiş, kısa vadede gram altında kuvvetli değer kayıpları olduğunu ancak 1350 lira altında değer kaybı beklemeyeceğini belirtti.

Memiş ayrıca, "Aslında birinci turda vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu. 1510 liradan gram altın almıştı, yanlış hamlelerdi, tekrar bu tuzağa düşmemeleri gerekiyor. Manipülasyon piyasası oluşuyor. Piyasalar da biraz daha kontrol altına alındı." şeklinde uyarılarda bulundu.

"Altın çok pahalı bir emtia oldu, altın bir lüks haline geldi" diyen Memiş, altın alım satımının iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Alım yapacak olanların seçim sürecini iyi değerlendirmesi gerektiğini, altın sahiplerinin ise biraz daha beklemesi gerektiğini belirtti

Yenigün Haber Merkezi