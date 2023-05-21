İslam Memiş, Türkiye’nin önde gelen ekonomistlerinden biridir ve son zamanlarda gram altın fiyatları hakkında bir uyarı yayınladı. 28 Mayıs’ta yayınlanan uyarısında, gram altının önümüzdeki dönemde yükselişe geçebileceğine dair önemli bir işaret olduğunu belirtti.

Gram Altın Nedir?

Gram altın, Türkiye’de en çok kullanılan yatırım araçlarından biridir. Adından da anlaşılacağı gibi, gram altın, tam olarak 1 gram altın içerir. Yatırımcılar, gram altın alarak birikimlerini altın üzerinden değerlendirebilirler.

İslam Memiş Kimdir?

Analist, ekonomi yorumcusu ve ekonomi yazarı, altın analisti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olan İslam Memiş'in İstanbul Bayrampaşa'da "Memiş Döviz A.Ş Kuyumculuk ve Altın Hizmetleri" isimli bir kuyumcu dükkanı bulunmaktadır. İslam Memiş 1980 yılında İstanbul'da doğdu. Ekonomi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Memiş, Türkiye’nin önde gelen ekonomistlerinden biridir.

28 Mayıs Uyarısı Nedir?

28 Mayıs Uyarısı, İslam Memiş tarafından gram altın yatırımcılarına yönelik yapılan bir uyarıdır. Bu uyarıda, önümüzdeki dönemde gram altının yükselişe geçebileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, yatırımcılar gram altın almadan önce dikkatli olmalı ve piyasayı yakından takip etmelidirler.

Memiş, serbest piyasalarda gram altının 1375 lira seviyelerinde olduğunu belirtti. Ons altın fiyatlarını takip ettiklerini ve bu piyasada bir miktar geri çekilme olduğunu ifade etti. Dolar/TL'deki geri çekilmenin gram altında da düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, gram altının 148 lira değer kaybettiğini ve kısa vadede güçlü değer kayıpları yaşandığını ancak 1350 liranın altında bir değer kaybı beklemediğini dile getirdi.

Memiş, yaz ayları için altın ve dolar kurunda yükseliş öngörüsünü koruduğunu ifade etti. İlk turda vatandaşların kuyumcularda kuyruklar oluşturarak 1510 liradan gram altın aldığını hatırlatan Memiş, bu hareketin yanlış olduğunu ve tekrar aynı tuzağa düşülmemesi gerektiğini ifade etti. Manipülasyon piyasalarının oluştuğunu ve piyasaların biraz daha kontrol altına alındığını belirten Memiş, seçim sürecinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Hem dolar hem de gram altın tarafında bugünkü trendlerin kalıcı olmayacağını belirten Memiş, 1350-1380 aralığında seyretmeye devam ettiğini ve 1350 liranın altındaki rakamların biraz zor olduğunu ve bu seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Geçmişte yaptığı öngörülerin gerçekleştiğini ve seçim öncesinde Kapalıçarşı'da 1516 lira seviyesinin görüldüğünü hatırlatan Memiş, yaz aylarında 1450 ve ardından 1550 seviyelerinin tekrar gündeme geleceğini öngördüğünü ifade etti. Altın sahiplerine bir süre daha beklemelerini tavsiye etti.

Gram Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

Gram altın fiyatları, son dönemde dünya genelinde artan altın talebi nedeniyle yükselişe geçmiştir. Ayrıca, küresel ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da altın fiyatlarını etkilemektedir. Bu nedenle, yatırımcılar altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip etmelidirler.

Gram Altın Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gram altın yatırımı, riskleri olan bir yatırım türüdür. Bu nedenle, yatırımcılar dikkatli olmalı ve doğru kararlar vermeliyiz. Gram altın almadan önce piyasa koşullarını ve altın fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip etmek önemlidir. Ayrıca, yatırım yapmadan önce güvenilir bir altın satıcısı bulmak da önemlidir.