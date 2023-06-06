Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar/TL kuru beklentisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu! Dolar kuru bugün 21,16 liraya kadar yükseldi. Dolar kurunda düşüş beklentisinin uzun süredir gerçeğe dönüşmesi beklenirken Mehmet Şimşek'in kabinede dümene geçmesi herkesi heyecanlandırdı. Ekonomist İslam Memiş 'rekor değil' dedi ve bombayı patlattı! Dolar ve altın açıklaması olay oldu! Dolar ve altın dün rekor üstüne rekor kırdı. Yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İslam Memiş son videosunda önemli mesajlar verdi. Dolar yatırım aracı mı? Altın yükselmeye devam edecek mi?

İslam Memiş, dolar kurunun 21 lirayı aşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Memiş, dolar/TL kuru ile ilgili beklentilerini paylaştı ve dolar kurunun gelebileceği seviyelerin altını çizdi.

Dolar kuru bugün 21,16 liraya kadar yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar/TL kuru beklentisi hakkında açıklamalarda bulundu. ABD borsalarının açılmasıyla birlikte dolardan yeni bir rekor geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atanmasının dolar/TL kuruna olumlu etki edeceği düşünülüyordu. Ancak dolar her geçen gün rekorlar kırıyor. Peki dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte detaylar...

Dolar fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından piyasa yıl sonunda hiç olmadığı kadar hareketliydi. Dolarda 6-7 ay sonra ne olacağı merak konusu oldu!

Memiş, TGRT'de şunları söyledi: "Dolar/TL kurunun bu yıl 23 -24 lira bandında olmasını bekliyoruz. Bu tahminde bir değişiklik yok. Yeni ekonomi yönetiminin kur üzerinde mutlaka etkisi olacaktır. 20,55 - 20,40 seviyeleri dolar/TL'nin gelebileceği seviyeler.

Eğer ekonomi sadece dolar/TL ise evet döviz tarafında kısa vadede bir düşüş göreceğiz. Daha sonra yıl içerisinde öngördüğümüz rakamlara gelecektir. Kesinlikle 20-21 bandında bir dolar/TL kuru olacak. Bu sürpriz değil."

"Altında rekor görülmez" öngörüsünde bulundu!

Haziran ayında altının onsunda 1910 dolar beklentim var. Şu anda altının ons fiyatı 1953 dolar seviyesinde. Yıl içerisinde 2400 dolar seviyesine yükselme beklentimde bir değişiklik yok.Gram altın TL fiyatı 1306 lira ekran fiyatı. Piyasalarda 1368 lira seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları bu hafta rekor görmedi. Dolar kurundan destek bulan gram altının 1350 liranın altına sarkması zor. Uzmanlar, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileriyle birlikte ECB Bakanı Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirtti. ABD Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Yüksek enflasyon Euro Bölgesi'nde yaşayan insanları zorluyor" dedi. Dolar/TL bu akşam ABD borsalarının açılmasıyla yeni bir rekor kırdı. Christine Lagarde, enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam ettiğini ve çekirdek enflasyonun zirve yaptığına dair net bir kanıt olmadığını söyledi.