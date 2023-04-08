Taha, Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Filistin devletinin başkenti olduğunu söyledi. Taha, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve namaz kılanlara yönelik saldırılarını kınadı ve bu adımların kutsal mekanların dokunulmazlığı ve ibadet özgürlüğünün ihlali olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in işlediği suçların bölgede güvenlik ve istikrarı sarsacağı ve şiddet ile gerginliği besleyeceği uyarısında bulundu.

Taha, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmek için atacağı adımların ve alacağı kararların, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarına göre geçersiz olduğunu vurguladı.

Son günlerde İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak müdahale etmesi, Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasına ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına yol açtı. Gazze'den İsrail yönüne atılan roketler ve İsrail'in saldırıları dün itibarıyla durdu, ancak resmi bir ateşkes ya da anlaşma henüz yapılmadı.

Kaynak:(AA)