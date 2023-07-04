İŞKUR 3-31 Temmuz hastanelere şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları neler? Türkiye genelindeki hastanelerde istihdamın artırılması ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yüzlerce yeni personel alımı yapılıyor. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, öncelikli olarak şoför, güvenlik ve temizlik görevlisi kadroları için personel alımlarının başladığı duyuruldu. Peki İŞKUR başvuru şartları neler? Detayları haberimizde...

İŞKUR, bayram sonrasında birçok kişinin yeni işine kavuşabileceği bir istihdam müjdesi verdi. Hastanelerin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yüzlerce yeni personel alımı yapılacağını belirten kurum, vatandaşlara daha iyi bir sağlık hizmeti sunulması hedefinin altını çizdi.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

Yeni alımlar kapsamında şoför, güvenlik ve temizlik görevlisi kadroları öncelikli olacak. Bu kadrolara başvurmak isteyen adayların belirlenen başvuru şartlarını sağlaması gerekiyor.

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru şartları, alım yapılacak kadroya göre değişkenlik gösteriyor. Ancak genel anlamda adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, belirlenen yaş sınırlarını karşılaması, ilgili eğitim düzeyine sahip olması, herhangi bir sağlık sorunu veya engelinin bulunmaması ve ilgili belgelere sahip olması gerekiyor. Ayrıca, adayların belirlenen fiziksel ve mental sağlık kriterlerini karşılaması gerekiyor.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Başvurular, İŞKUR'un e-şube sistemini kullanarak yapılabiliyor. Adaylar, e-şube sistemi üzerinden istedikleri pozisyona göre arama yapabilir ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi edinebilirler. Yeni alımların açılmasıyla birlikte sitemiz üzerinden duyuru yapılacaktır.