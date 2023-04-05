Eski İskoçya Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) eski Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın eşi, SNP eski Teşkilat Başkanı Peter Murrell, İskoçya’nın Glasgow kentinde gözaltına alındı. İskoçya polisi, Murrell’nin İskoç Ulusal Partisi'nin finansmanı ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. İskoç Ulusal Partisi’ni yirmi yılı aşkın bir süredir yöneten Murrell geçen ay istifa etmişti. 8 yıldır hükümete ve İskoç Ulusal Partisi'ne liderlik eden eşi Nicola Sturgeon ise Şubat ayında görevini bıraktığını açıklamıştı.

İskoçya polisi, 2017 yılında İskoç bağımsızlık yanlıları tarafından toplanan 600 bin sterlinden fazla paranın akibetini araştırıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ