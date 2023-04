İBB’nin köklü kurumu İSKİ, en büyük içme suyu tüneli projesi Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli’ndeki çalışmalarında yüzde 65’lik ilerleme seviyesine ulaştı. Bugüne kadar 2,2 milyar liralık öz kaynak kullanılarak ilerleyen ve kazısız teknolojiyle gerçekleştirilen projede kullanılan TBM cihazı, İSKİ’nin Eyüpsultan Münzevi Terfi Merkezi’ne ulaştı. Merkezde incelemelerde bulunan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İSKİ gibi bir kadim kurumun, yüzyıllar sürecek hizmetinin sadece bir zerresi kadar bir bölümüne hizmet eden insanlarız. Kişilerin önde değil; kurumların, kuralların ve kurumsallığın önde olduğu bir memleket, bir şehir hayal ediyorum. Bu hayalin gerçek olmasını da dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kurumu İSKİ’nin en büyük içme suyu tüneli projesi Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli’nde çalışmalar son hızla devam ediyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tünelleri kazan TBM (Tünel Açma Makinesi) cihazının İSKİ’nin Eyüpsultan Münzevi Terfi Merkezi’ne ulaşması nedeniyle düzenlenen inceleme gezisine katıldı.

İMAMOĞLU, BAŞA TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLDİ

İmamoğlu, inceleme gezisi sırasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa tarafından bilgilendirildi. “İstanbul’un günümüzde ve gelecekte artan su ihtiyacını karşılayacak, kuraklık döneminde sigorta görevi görecek olan Melen Suyu’nun İstanbul'un Avrupa yakasının iç ve batı kesimlerine ulaştırmak amacıyla yapımına başlanan projemizin çok önemli bir aşamasını tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz” diyen Başa, “İstanbul'un nüfusunun büyük kısmı Avrupa yakasında ama su kaynaklarımızın çok önemli bir kısmı ise, Asya yakasında. 200 kilometre mesafeden Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden her gün, İstanbul'un Cumhuriyet Arıtma Tesisi'ne suyumuzu alıyoruz. Burada arıttıktan sonra, yine kuzey tünelleriyle bu suyu Kağıthane'ye getiriyoruz. Ve oradan Avrupa'nın iç kesimlerine dağıtıyoruz. Dün itibarıyla mesela 1 milyon 272 bin metreküp suyu, biz, bu şekilde geçirmişiz. Fakat tabii bu su yetersiz. Özellikle Avrupa yakasındaki su kaynaklarımızda şu anda yaşadığımız kuraklıkta da bunu görüyoruz. Daha fazla suyu bizim iç kesimlere ulaştırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TÜNELLERİN UZUNLUĞU 20.6 KİLOMETRE OLACAK

Projemizin ana amacını, “Melen'den gelen suyu, Kağıthane'ye getirdiğimiz suyu arıttıktan sonra, Avrupa tarafındaki birçok ilçemize ulaştırmak ve alternatif yeni bir kaynak oluşturmak” sözleriyle özetleyen Başa, “Bu noktada tünellerle gelen su, farklı noktalarda, özellikle üç önemli su depomuz olan, şu anda içinde bulunduğumuz Eyüpsultan Münzevi Depo, Bahçelievler Depo ve Sefaköy Depo ile bağlantı sağlanacak, yaklaşık 1,5 milyon metreküplük bir su aktarılacak. İstanbul'a İSKİ'nin günde 3 milyon metreküp civarında su verdiğimizi düşünürsek, neredeyse verdiğimiz suyun yarısı kadar bir suyu bu tünellerden aktarabileceğiz. Toplamda tünellerimizin uzunluğu, Kağıthane'den Bahçelievler'e kadar 20 bin 614 metre. Devasa tüneller bunlar. Yani 4 metre çapında beton bir tünelden bahsediyorum. Tabii bu beton tünelden su akmayacak. Bunun içerisine 3 metre çapında çelik borular döşeyerek, projeyi tamamlamış olacağız” bilgilerini paylaştı.

“2018’DE BAŞLADI, 2019’DAN İTİBAREN HIZLANDI”

Projenin 2018 yılı itibariyle başladığını aktaran Başa, şunları söyledi:

“Yer teslimi yapıldı. 2019’un Haziran ayı itibariyle proje, göreve gelmenizle beraber hızlandı. Ve şu ana kadar 13 bin 450 metrelik kısmını bitirmiş olduk. Yani toplam hattın yüzde 65’ini tamamlamış olduk Sayın Başkanım. Toplamda bugüne kadar, yüzde 43,5’luk bir parasal nakti gerçekleşmeye ulaştık. Yani kabaca, bugüne kadar başladığımız nokta itibariyle, yapılan işlerin yüzde 98,5’u, yeni dönemde yapılmış oldu. Ve hızla devam ediyoruz. Bugün itibariyle, Kağıthane-Münzevi arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik kısmı tamamlamış oluyoruz. Biraz sonra talimatınızla makinemiz buradan çıkacak ve tünelimiz tamamlanmış olacak. Tabii beton tüneli tamamlamak yetmiyor, hemen biz arkasından özellikle ilk etap olarak bu kısmın iç borulama sistemine başlayacağız. Ve dolayısıyla ilk etapta bu kısmı açmış olacağız. Birçok ilçemiz etkileniyor. İçinde bulunduğumuz Eyüpsultan ilçemiz, Bayrampaşa, Fatih, Eyüp, Zeytinburnu ilçeleri öncelikle bu ilk etaptan yararlanmış olacak. Ama projenin tamamına baktığımızda, 9-10 civarında ilçemiz bu projeden yararlanmış olacağız.”

“SU, KAĞITHANE’DEN SEFAKÖY’E TERFİ MERKEZİ OLMADAN ULAŞACAK”

“Suyu getiriyoruz ama iç kesimlere ulaştırmakta sıkıntı yaşıyoruz” diyen Başa, “Boğaz’dan güney hatlarımızla getirdiğimiz suyu, Kennedy Caddesi'nden boru hatlarımız yetersiz olduğu için arzu ettiğimiz kadar ulaştıramıyoruz bu bölgelere. Bu proje bittiğinde, esasen Kennedy Caddesi'nin de bir alternatifi olacak ve buradan aşağı, Zeytinburnu tarafına doğru su vereceğimiz için, güneydeki sıkıntılı hatlarımıza da bağlı olmaktan kurtulmuş olacağız. Bu projemizin sağlayacağı bir avantajımız da Kağıthane'den aldığımız suyu, hiçbir şekilde terfi ettirmeden, tamamen cazibeli bir şekilde ve enerji kullanmadan ta Sefaköy'e kadar getirmiş olacağız. Böylece, İSKİ'nin enerji maliyetleri ve dolayısıyla toplam terfi ettirdiği suyu da önemli ölçüde düşürmüş olacağız. Projemizin devamını da arkadaşlar planlıyor. Biz, Küçükçekmece'yi de geçip, daha da Trakya tarafına doğru suyu götürmek için çalışıyoruz. Bu ana sistemi oluşturduktan sonra, arkadaşlarımız, buradaki depo bağlantıları ve ‘daha iç kesimlere kılçık şeklinde suyu nasıl ulaştırabiliriz’in de proje çalışmalarını ikinci etap itibariyle yapmış oluyorlar” şeklinde konuştu.

“KAZISIZ ÇALIŞIYORUZ, VATANDAŞLARIMIZIN HABERİ OLMUYOR”

Güncel rakamlarla, şu an kadar 2,2 milyar tutarında bir harcamayı yeni dönemde yapmış olduklarının altını çizen Başa, tamamen öz kaynak kullanımıyla hareket ettiklerine vurgu yaptı. “Bereketli bütçe uygulamasının bir sonucunu burada görmüş oluyoruz” diyen Başa, bilgilendirme konuşmasını, “Kredi müracaatlarımız oldu, fakat maalesef şu ana kadar İller Bankası'ndan 1 lira alamadık. Tamamen İSKİ'nin öz kaynaklarıyla, yarattığı imkanlarla tamamladığımız bir projemiz. Belki İstanbul'un ve dolayısıyla Türkiye'nin en önemli içme suyu projelerinden bir tanesini bu şekilde devam etmiş oluyoruz. Bugün de çok önemli bir merhalesini birlikte açmış oluyoruz. Kazısız teknoloji olması çok önemli. İSKİ, son dönemde kazısız teknolojileri kullanıyor. Eğer biz bu tüneli tamamen yer üstünden yapmış olsaydık, vatandaşımızı çok büyük rahatsız edecektik. Şu ana kadar hiçbir trafik problemi yaşamadan, birçok hemşerimiz burada yapılan çalışmayı görmüyor. Dolayısıyla vatandaşımızı rahatsız etmeden, bugüne kadar bu imalatları yapmış ve devam etmiş olacağız” sözleriyle noktaladı.

İMAMOĞLU’NDAN KURAKLIK UYARISI

Projeyi, “Değerli bir hizmet, değerli bir proje” olarak niteleyen İmamoğlu, “İSKİ'ye bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda çok stratejik bir kurumumuz İSKİ. Kuraklığı hep beraber görüyor ve yaşıyoruz. Her damla suyu çok titiz bir şekilde kullanmalı, harcamalı, her damla suyu da biriktirmeyi başarmalı; aynı zamanda tabii kesintisiz bir biçimde içme suyunu evlere ulaştırmalı. Deprem olsa dahi ulaştırmalı. Çok yönlü bir sürecin içindeyiz. Vatandaşlarımızın bu yoğun emeğin karşılığında, lütfen bir damla suyu bile harcarken titiz olmalarını diliyorum, istiyorum. Elbette ki yağmur, kar talep ediyoruz, dua ediyoruz ama şunu da biliyoruz ki; dünyamızı hızlı kirletiyoruz. Bu dünyanın dengesini bozan yine insanoğlu. Bu bağlamda hem iklim değişikliğiyle mücadelede kurallara uymak hem de her damla suyun değerini bilmek ve ona göre harcamak hem de buna göre altyapıyı yapmak kurumların, kişilerin, insanların sorumluluğu. Biz, bu sorumluluğu sonuna kadar taşıyacağız, taşımalıyız” diye konuştu.

“KURUMUN VE KURALLARIN KALICI OLDUĞU BİR MEKANİZMAYI BU ÜLKEDE VAR ETMELİYİZ”

“İSKİ gibi bir kadim kurumun, yüzyıllar sürecek hizmetinin sadece bir zerresi kadar bir bölümüne hizmet eden insanlarız” İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ben, Genel Müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız, bütün çalışanlarımız bir parçasıyız. Yani emaneti alıp, emaneti devretmenin asil olduğu bir kurumun içindeyiz. Kurumun ve kuralların kalıcı olduğu bir mekanizmayı bu ülkede var etmeliyiz. Bu teknolojik, bu sistematik gelişimleri şehrin hizmetine sunmak elbette değerlidir. Ama bir mucize değildir. Yani bu teknolojiler vardır. Dünya ölçeğinde vardır. Dünya ölçeğinde başarıdır. Mühim olan, zamanlı finansıyla, yapımıyla bu işlerin hayata geçirilmesi meselesidir aklın, bilimin ışığında. İSKİ'ye nice başarılar diliyorum. Kurumumuza nice başarılar diliyorum. Kişilerin önde değil; kurumların, kuralların ve kurumsallığın önde olduğu bir memleket, bir şehir hayal ediyorum. Bu hayalin gerçek olmasını da dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından telsizle verdiği talimatla, Münzevi Terfi Merkezi’ne ulaşan TBM cihazı, söz konusu noktadaki son kazısını gerçekleştirdi.