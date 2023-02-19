Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin konaklama ihtiyacının karşılanması için getirilen kruvaziyer gemisi, afetzedeleri ağırlamaya başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonuyla, Zonguldak Filyos Limanı'ndan 4 günlük yolculuğun ardından Tosyalı İskenderun Limanı'na ulaşan gemide 400 kabin ve 1056 yatak kapasitesi bulunuyor.
Miray Cruises firmasınca satın alınan Bahama bayraklı 164 metre uzunluk ve 23 metre genişliğindeki "Gemini" isimli gemi, taşıdığı insani yardım malzemelerinin indirilmesinin ardından depremzedelerin konaklaması için hazırlandı.
Kaldıkları yerlerden otobüslerle alınan depremzedeler, kayıtları yapılarak "yüzen otel"deki odalarına uğurlandı.
İlk misafirleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşıladı.
Gemi, çocuk oyun salonları, doktor, restoran, kütüphane gibi pek çok imkanla afetzedeleri ağırlıyor.