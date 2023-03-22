Türk Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının aşevlerinde hazırlanan yemek ve kumanyalar, iftar ve sahur vakitlerinde depremzedelere dağıtılacak.

Koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İlçe Afet Yönetim Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının ülkeye bereketiyle gelmesi temennisinde bulundu.

İskenderun'da 27 bin depremzedenin geçici barınma noktalarında kaldığını belirten Buhara, şu bilgileri verdi:

"Ramazan ayında ilçede 30 farklı noktaya çadırlardan iftar alanları oluşturduk. Ayrıca çadır ve konteyner kentlerde de yemek dağıtımlarımız devam edecek. Bu anlamda başta Türk Kızılay olmak üzere bütün paydaş kurumlarımızla hazırlıklarımızı tamamladık. Türk Kızılay'ın yanı sıra burada Denizli Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelip destek olan belediyelerimiz ile sivil toplum kuruluşlarımız da var. Onlar da yemek işlerinde bizlere yardımcı oluyor."

Buhara, ilçede bugüne kadar afetzedelere yönelik yürütülen yemek dağıtımının ramazana özel ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğini dile getirdi.

İskenderun'da iki gemide kalan yaklaşık 1500 depremzedenin ramazan için yemek planlamalarının yapıldığını aktaran Buhara, bölgede çok ciddi dayanışma sergilendiğini ifade etti.

Çocuklar da düşünüldü

Vali Buhara, depremden en çok etkilenenlerin başında çocukların geldiğini anlattı.

Çocuklar ve engelli bireylere özel hassasiyet gösterdiklerini, onlara ayrı bir itinayla yaklaştıklarını kaydeden Buhara, "Ramazan ayı boyunca Hacivat Karagöz oyunları, tiyatro gösterileri ve sosyal etkinliklerle onlarla birlikte olacağız. Çocuklar gülünce biz de gülüyoruz, onların ruh hali hepimizi olumlu etkiliyor. Çadır ve konteyner alanları ile gemilerde Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türk Kızılay ve belediyelerin farklı illerden gelen ekipleriyle özel gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

Afetzedelerden Muzaffer Güven de İskenderun'da her yıl belediyenin iftar çadırı kurduğunu belirtti.

Güven, "Deprem nedeniyle bu yıl İskenderun çok farklı. Farklı illerin kardeş belediyeleri depremzedelerin yoğun olduğu alanlara iftar çadırları kuruyor. Çok güzel bir düşünce ve genelde de burada kalan insanlar faydalanacak. Allah, herkesten razı olsun." dedi.

Selahattin Gökalp ise İskenderun'da ramazan ayı boyunca iftar çadırından yemek dağıtacak ve farklı etkinlik düzenleyecek belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.(AA)