38 yaşındaki vinç operatörü Abdullah Cıla, seçimler için oy kullanacağı Denizciler Gübretaş Ortaokulu'na "Yörük Kızı" adını verdiği atıyla geldi. Atını okulun yakınındaki bir aydınlatma direğine bağlayan Cıla, seçmen kağıdını atının terkisinden çıkararak sandık başına geçti.

Cıla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde ata binmeye başladığını ve bu aktivitenin kendisine huzur verdiğini ifade etti.

"At sevgim, rahmetli Cüneyt Arkın'ın filmlerinden geliyor. Herkesin bir hayvan sevgisi vardır, benimkisi at" diyen Cıla, normalde araba kullandığını ancak bu özel günde bir değişiklik yapmak istediğini belirtti.

Cıla, "Bugün bir değişiklik olsun istedim ve her gün bindiğim atımla vatandaşlık görevimi yapmak için oy kullanmaya geldim" dedi.

Ayrıca Abdullah Cıla, yaz aylarında yaylaya çıkardığı atını zaman zaman ulaşımda da kullandığını ifade etti. İskenderun'da vinç operatörlüğü yapan Cıla'nın bu özgün yaklaşımı, diğer seçmenlerden de takdir topladı.