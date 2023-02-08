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İskenderun’a ulaşan İBB İtfaiyesi, limanda devrilen konteynerlerde çıkan yangına hızla müdahale etmeye başladı. İstanbul İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ve BOTAŞ’a ait söndürme araçlarının müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 gün sonra tam anlamıyla kontrol altına alındı. İBB İtfaiyesi, limanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem sonrası Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, İskenderun Limanı’ndaki depodaki konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ler, bölgedeki 10 ilde büyük yıkımın yanı sıra Hatay’ın İskenderun Limanı ’nda yangın a da neden olmuştu.