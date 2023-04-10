Programlar ile tasarım alanındaki öğrenci, yeni mezun ve profesyoneller tasarım fikirlerini üretime dönüştürüyor.

Türkiye Tasarım Vakfı’nın, Üsküdar Belediyesi ortaklığında İstanbul Sanayi Odası ve İTÜ ARI Teknokent iştiraki ile İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 yılı Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında aldığı destekle yürüttüğü İskele Tasarım Hızlandırma Programı ve İskeleLAB Programı başvuruları Haziran 2023’e kadar devam ediyor. Tasarım fikirlerini üretim pratiklerine dönüştürmek isteyenlere yönelik İskele Tasarım Hızlandırma Programı ile tasarım alanındaki öğrenci, yeni mezun ve profesyonellere multidisipliner bir öğrenme ve üretim zemini sağlayacak bir ekosistem oluşturuluyor. Aynı zamanda tasarım odaklı yaklaşım ile İstanbul ve Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında tasarım alanındaki öğrenci, yeni mezun ve profesyoneller, potansiyellerini hayata geçirebilmeleri için teknolojinin yardımıyla AR-GE yapabilecekleri, fikirlerini prototipleştirip geliştirebilecekleri üretim laboratuvarı, etkinlik ve ortak çalışma alanı içeren İskele Atölye’nin imkânlarından yararlanıyor.

Ekipmanlardan açık ofise kadar İskele Atölye’den yararlanma imkânı

Tasarımcılar programlara dahil oldukları süre boyunca, İskele Atölye’de bulunan makine ve teknik ekipmanlardan, bilgisayar donanımı ve yazılımlarından, açık ofis ve toplantı odasından atölyenin çalışma saatleri boyunca yararlanıyor. Katılımcılara, tasarımlarını üretme süreçlerinde gerekli olabilecek hammadde ve malzemelerle birlikte prototiplerini test edebilecekleri alanlar sağlanıyor.

Türkiye Tasarım Vakfı’nda yer alan Tasarım Kütüphanesi’nin imkânları genişletilerek tasarıma ilgi duyan herkesin yararlanmasına olanak sağlanıyor. Tasarım alanında yazılmış kitapları konu edinen Kütüphane Buluşmaları ile kitabın yazarıyla okurlarının buluşmasına ve farklı fikirlere alan açılıyor.



İskeleLAB ile tasarım disiplinlerinde eğitim gören öğrenciler; bitirme ödevleri, yüksek lisans projeleri, tasarım yarışmaları gibi işlerindeki hazırlık süreçleri için İskele Atölye’nin imkânlarından yararlanıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ