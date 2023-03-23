Daha çok ileri yaş grubundaki bireyler ile yüksek ve gürültülü seslere maruz kalanlarda rastlanır. Bununla birlikte her yaş grubunda görülebilir. İşitme kaybı, sesleri duymada kısmi yahut tamamen kayıpla seyredebilen bir tıbbi rahatsızlıktır.

İşitme Kaybı Belirtileri Nelerdir?

İşitme kaybı yaşayan kişiler bunun farkına varmayabilir, bazı durumlar kişinin kendisinde işitme kaybı olup olmadığını anlamasınlar yardımcı olabilir. İşitme kaybına işaret edebilen semptomlardan bazıları şu şekilde maddelenebilir:

• Telefon konuşmaları sırasında karşı tarafı duymakta güçlük çekmek

• İki ya da daha fazla kişiyle sohbet ederken söylenenleri takip etmekte sıkıntı yaşamak

• İletişim kurulan bireylerden, sık sık söylediği şeyleri tekrar etmesini ya da daha yüksek sesle konuşmasını istemek

• Film izlerken ya da müzik dinlerken sesi başkalarını rahatsız edecek seviyede açma ihtiyacı ve buna bağlı çevreden şikâyet almak

• Kalabalık ortamlarda, arka fonda gürültü olan yerlerde sesleri net algılayamamak

• İletişim problemi yaşamamak için bazı sosyal ortamlardan kaçınma davranışı

İşitme kaybına neden olan risk faktörleri nelerdir?

Yaş: seslere uzun süre maruz kalmak, işitme sinirlerini yıpratır. Bu durum da işitme kaybı riskini artırır.

Genetik Miras: Genetik yatkınlığınız işitme kaybı yaşama olasılığınızı artırır.

Meslek: Gürültülü ortamlarda (fabrika, inşaat alanı gibi) çalışan kişiler, yüksek sese uzun süre maruz kaldıkları için işitme sorunlarıyla karşılaşabilirler.

Bazı İlaçlar: Antibiyotikler ve kemoterapide kullanılan bazı ilaçlar, iç kulakta hasar yaratabilir. Aşırı dozda alınan aspirin, ağrı kesici, diüretik gibi ilaçlar, kulak çınlaması ya da işitme kaybı gibi geçici olarak yaşanan işitme sorunlarına neden olabilir.

Bazı Hastalıklar: Yüksek ateş görülen menenjit gibi hastalıklar, kokleayı zedeleyerek işitme kaybına neden olabilir.

Bebeklerde İşitme Kaybının Belirtileri Nelerdir ?

Bebeklerde işitme kaybının ilk belirtisi bebeğin sese tepki vermemesi veya tutarsız tepkiler vermesidir. İlk üç ay içinde ani bir ses duyduğunda sıçraması veya yüksek sese karşı hassas olup uyanması ya da ağlaması beklenir. Altıncı ay itibariyle ses kaynağına doğru bebeğin o yöne başını çevirerek bakması veya tepki vermesi beklenir.Bir yaşa yaklaşıldığında bebeklerin bir veya iki kelimelik “buraya gel, otur, kalk” gibi kolay komutları algılanması beklenir. Bu gelişim aşamalarında herhangi bir problem ya da farklılık hissedilirse mutlaka bir işitme testi yapılmalıdır.Çocuklar duyduğunu taklit ederek öğrenir bu yüzden duyması çok önemlidir. Eğer seslere tepki vermiyor, başını çevirmiyorsa çocuğunuzu mutlaka işitme sorunuyla ilgili bir doktora götürmelisiniz.

Çocuklarda yaşanan işitme kayıplarının bazı belirtileri;Söylenen şeylere tepki vermiyorsa,insan sesi veya diğer yabancı seslerin nereden geldiğini algılayamıyorsa,yaşıtlarından geç konuşuyor veya hiç konuşamıyorsa,kelimeleri söylerken duraksıyorsa ve birden fazla sesi ayırt etmekte güçlük çekiyorsa işitme sorunu yaşıyor olabilir.

İşitme Kaybının Tedavisi

İşitme kaybının tedavisi, sorunun nedenine ve şiddetine göre değişmektedir. Tedavi seçeneklerinde hastanın kaybı medikal tedavi ile çözülebiliyorsa bu yol tercih edilir. Medikal olarak tedavi edilemeyen durumlarda öncelikli olarak işitme cihazı kullanılmakla beraber koklear implant, orta kulak implantı ve beyin sapı implantı gibi işitsel implantlar kullanılmaktadır.

İşitme Cihazları: İşitme kaybı, iç kulakta oluşan hasar nedeniyle meydana geldiyse işitme cihazları sesleri daha güçlü ve kolay şekilde duymayı sağlayabilir. İşitme cihazlarının yapısı kişinin ihtiyacına göre değişir. KBB hekiminiz, durumunuza göre bir cihaz tavsiye edecektir. Cihaz tavsiyesinden sonra bu konuda uzman odyologlar veya odyometristlere başvurup detaylı bilgi alınmalıdır.

Koklear İmplant: Koklear İmplant, iç kulakta meydana gelen sorunları gidermeye yarayan tıbbi bir cihazdır. İşitme cihazları, sesin şiddetini yükseltirken; koklerar implant, beyne ses sinyallerini göndermede problem yaşayan kokleanın görevlerini yerine getirir. Koklear implant, sesleri kodlanmış elektriksel uyarımlara dönüştürür. Bu uyarımlar, işitme sinirini uyarır ve beyin tarafından ses olarak algılanır.