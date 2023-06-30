Cildimizde yaz aylarında ortaya çıkan lekeleri domates maskesi ile gidermek mümkün. Domates maskesi cildi temizleyerek ışıltı verir. Aynı zamanda domates maskesini hazırlamak oldukça kolaydır. Peki, domates maskesinin cilde başka ne gibi faydaları vardır. Domates maskesi nasıl hazırlanır? Ayrıntılar haberimizde.

Domates Maskesinin Faydaları

-Domates maskesi, yaz aylarında ortaya çıkan cilt lekelerini giderir.

-Cildi ölü derilerden arındırır.

-Sivilceleri giderir.

-Gözeneklerinizi sıkılaştırarak siyah noktaları giderir.

-Yağlı ciltlerde yağ oranını dengelerken, kuru ciltlerde ise cildi nemlendirir.

-Cildin tazelenmesini sağlar.

-Ciltteki renk eşitsizliklerini giderir.

-Cildin beyazlamasını sağlar.

Domates Maskesi Nasıl Hazırlanır?

2 tane domatesi yıkayın ve suyunu çıkarın. Ardından elde ettiğiniz domateslerin içine biraz un ekleyin. Domates ve un karışımını yüzünüze masaj yaparak sürün. 5 dakika beklettikten ılık suyla yüzünüzü yıkayın ve hafifçe kurulayın.