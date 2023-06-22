Işıl Ayman, yakın zamanda yayınlanan ve büyük ilgi gören “Hala Niye Burdayım”ın ardından, şimdi de “Senin Yüzünden” ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 23 Haziran’da Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak şarkı, hem yaz enerjisiyle hem de sözleri ve sound’uyla ilk anda dikkatleri üzerine çekecek.

Güçlü sesi, söz beste alanındaki yeteneği ve renkli kişiliği ile müzik dünyasında kendine yer açmış Işıl Ayman’ın “Senin Yüzünden” şarkısının söz ve müziği kendisine ait. Şarkının düzenlemesi ise Oya Erkaya imzalı.

2022 yılında Çağan Şengül ile düet yaptığı “Rengarenk Ormanlar” ve hemen ardından yayınladığı kendi bestelerinden oluşan Akustik EP’si “GECE” de yer alan şarkıları hem dijital platformlarda hem de TV dizilerinde müzikseverlerin beğenisini kazanan genç yetenek Işıl Ayman, yeni neslin ilişkilerini ve kendine özgü tarzıyla anlattığı şarkılarıyla yoluna devam ediyor.

Sosyal medyada kelimelerle anında beste yaptığı videolar ile de ilgi toplayan yetenekli isim, yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturmak için gün sayıyor. Işıl Ayman’ı sosyal medyadan takip edenler “Senin Yüzünden- Speed Up” versiyonunu da dinleme imkanı bulacaklar.

“Kendini teslim ettiği bir aşkın hayal ettiği gibi sonuçlanamadığını gören bir genci” anlatan şarkı, 23 Haziran ’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanırken, klibi de Işıl Ayman’ın Youtube kanalında müzikseverlerle buluşacak.