İki gün süren Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna İSİB’i temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Savcı ve Zeki Özen katıldı.

Organizasyon kapsamında ilk gün İSİB Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ı makamında ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmeye Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Ticaret Müşaviri Erkan Salur da katıldı.

Heyet programının 2. günü ise yapılan B2B görüşmelere Türkiye’den 21 firma iştirak ederken İsrail’den 71 firma, Filistin’den ise 13 firma katıldı. Programda toplam 347 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Programın açılışında Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Ticaret Müşaviri Erkan Salur ve İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Savcı açılış konuşması gerçekleştirdi. Heyet programı kapsamında ayrıca İsrail Ticaret Odası yetkilileriyle görüşme gerçekleştirildi.

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Savcı, İsrail’e düzenlenen sektörel ticaret heyet organizasyonunun çok verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi: “İsrail ve Filistin, Türk İklimlendirme Sektörü açısından stratejik öneme sahip ülkeler. Organizasyonumuza katılan firmalarımız bu görüşmelerde ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. Yaptığımız pazarlama, iletişim ve eğitim faaliyetleri ile ülkeler ve sektörler arası ilişkilerin daha da yukarılara çıkacağını ve ihracat hedeflerimizi daha da yükselteceğimizi düşünüyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dönmesi amacıyla toplantılar ardından da firmalarımıza desteğe devam edeceğiz”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi