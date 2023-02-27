Suudi Arabistan’ın en büyük yapı fuarı olan BIG 5 Saudi’ye İSİB’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz iştirak etti.

Suudi Arabistan’daki yapı endüstrisinin iklimlendirmeden sıhhi tesisata, taşıma sistemlerinden elektrik, peyzaj ve kaplama ürünlerine kadar tüm ürün gamında üretim yapan ülkelerin ilgi gösterdiği fuara üretim ve ihracat yapan ülkelerin pavilyonları damga vurdu. Türkiye haricinde İngiltere, Kuveyt, İtalya, Almanya ve Yunanistan geniş pavilyonlar ile fuara katıldı.

BIG 5 Saudi Yapı Fuarı’nda İSİB standını Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Türkiye Cumhuriyeti Riyad Ticaret Müşavirleri Ramazan Ersoy ve Burak Balkanlıoğlu ziyaret ederek Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkiler hakkında İSİB Yönetimi ile bilgi alışverişinde bulundu.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, Suudi Arabistan ile yaptığımız ticaret geçtiğimiz yıllarda istemediğimiz noktalara gittiğini ve artık normalleşme sürecine girdiklerini belirterek şunları ifade etti: “Suudi Arabistan 6 Milyar dolarlık sektör ithalatı yapan önemli bir pazar. Türk İklimlendirme Sektörü olarak ihracat stratejimiz doğrultusunda normalleşen ve gelişen bu pazarda aktif bir rol almak istiyoruz. BIG 5 Saudi Yapı Fuarı’nda yer almamız buna attığımız önemli bir adım. Suudi Arabistan’daki muhataplarımızla ikili görüşmelerimizi gerçekleştirirdik. İhracatçılarımızın bu coğrafyada ticaretlerini geliştirmeleri yönünde artık hiçbir engel bulunmuyor. Sektörümüzü oluşturan firmaların pazarlamadan satışa, uygulamadan iletişime tüm kanalları kullanarak ticaretlerini yukarılara çıkaracaklarından eminiz. Biz de İSİB olarak bu yolda kendilerinin en büyük destekçisiyiz.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi