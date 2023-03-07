Bu sene 27.’si düzenlenen Aquatherm Moskova Fuarı’na 13 ülkeden 469 adet uluslararası katılımcı firma ile 5000’e yakın ziyaretçi katıldı. Türkiye ise İSİB dahil 57 firma ile fuarda temsil edildi. Fuar’a İSİB’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Ünlü iştirak etti.

Fuar’da İSİB ve Türk katılımcı firmaların standlarını ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Başmüşaviri Alper Eriten, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirleri Ersan Volkan Demirel ve Mustafa Gökceoğlu yetkililerden bilgi alarak iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Fuar’da ayrıca Rusya Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme, Isı Temini ve Bina Termal Fiziği Mühendisleri Derneği olan ABOK yetkilileri ile 5-8 Nisan 2023 tarihlerinde Moskova’da organize edilecek olan Eğitim ve Ticaret Heyeti hakkında görüşüldü.

Aquatherm Moskova Fuarı’nın oldukça yoğun ve kalabalık geçtiğini ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Ünlü, “Rusya yaklaşık 14 milyar dolarlık iklimlendirme sektörü ithalatı ile Dünya’nın 12. büyük sektör ithalatçısı konumunda. Türk İklimlendirme Sektörü olarak bu ülkede sektörümüzün alt ürün gruplarında ilk 10 ihracatçıdan biriyiz. Bu seviyemizi daha da yukarı çıkarmak için Aquatherm Moskova Fuarı’na sektör olarak ciddi bir şekilde hazırlandık. 57 ayrı firmamız fuarda yer aldı ve ticari muhatapları ile çok verimli ilişkiler kurdular. Önümüzdeki dönemde yapacağımız ticari ve eğitim faaliyetleri ile ülkedeki konumumuzu daha da sağlamlaştıracağımıza inanıyorum. İSİB olarak fuar süresince sektörümüz firmalarımızı ve Rusya’daki misafirlerimizi standımızda ağırlamaktan ve görüşmelere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ