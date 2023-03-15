Borsa İstanbul’a üye 7 altın rafinerisinden biri olan İSGOLD Altın Rafinerisi, bu yıl 100’üncü yılını kutladığımız cumhuriyetimizi İstanbul Mücevher Fuarı’nda özel bir temayla anıyor.

16 Mart Perşembe günü 53’üncü kez kapılarını açacak olan İstanbul Mücevher Fuarı’nda Cumhuriyetin 100’üncü yılı için “Cumhuriyet’in Altın Yüzü” konulu bir konsept belirleyen İSGOLD, 100 yılda cumhuriyete damga vurmayı başarmış önde gelen isimleri bir kez daha anma fırsatı sunuyor.

10 önemli isim var

İSGOLD’un İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Mücevher Fuarı’nıın 2L40 numarasında yer alan standında sergilenen “Cumhuriyet’in Altın Yüzü” konseptinde toplam 10 önemli şahsiyet bulunuyor. Serginin kuşkusuz en önemli ismi, bu güzel cumhuriyeti bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk. “Cumhuriyet’in Altın Yüzü” temasında yer alan isimlerin başında geleneksel Türk tiyatrosunun önde gelen temsilcilerinden ve kavuğun ilk sahiplerinden olan İsmail Dümbüllü bulunuyor.

Türkiye’nin ilk kadın Klasik Türk Müziği Sanatçısı Safiye Ayla, “Cumhuriyet’in Altın Yüzü” temasının diğer bir ismi. Bu isimler arasında Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu, Türk romanının önemli kalemlerinden Yaşar Kemal ve Türk şiirinin en usta isimlerinden Nazım Hikmet de yer alıyor. Türkiye’nin ilk anıtsal piyanisti İdil Biret ve Nobel Kimya Ödülü sahibi ilk Türk bilim insanı Aziz Sancar da İSGOLD’un sunduğu bu temanın önemli karakterleri arasında.

Cumhuriyet’in Altın Yüzü arasında yer alan diğer iki isim ise çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul ile bu hafta yıldönümünü kutladığımız İstiklal Marşımızın yazarı usta şair Mehmet Akif Ersoy.

AVAS ilk kez görücüye çıkıyor

İSGOLD standında ayrıca 4 özel köşe de bulunacak. Birinci köşede yastık altındaki altınların eknomoyi kazandırılması amacıyla İSGOLD tarafından geliştirilen AVAS (Altın Varlıklarını Artırma Sistemi) ilk kez kamuoyuna tanıtılacak.

İkinci köşede güvenli altın paketleme sistemi İSGOLDSecure tanıtılırken, üçüncü köşede satın alınan altının doğruluğunun anında kontrol edilmesine yönelik olarak geliştirilen VerifyBullion aplikasyon sistemi anlatılıyor. İSGOLD ürettiği her altına özel olarak bir karekod basıyor ve VerifyBullion aplikasyonu ile o altınların İSGOLD güvencesiyle üretilmiş altınlar olduğu kontrol edilebiliyor.

Dördüncü köşede ise İSGOLD’un kusursuz üretim sürecini anlatan rafinasyon faaliyetlerinin tanıtımı yapılacak.

Cumhuriyet’in Altın Yüzü ve tüm İSGOLD ürünleri, fuarın açık kalacağı 19 Mart tarihine kadar gezilebilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ