IŞİD Davasında Sanık Çok Yıllık Hapis Cezasına Çarptırıldı

Yüksek Mahkeme, sanığı yabancı bir terör örgütüne üyelik, insanlık suçları ve soykırıma yardım ve yataklık suçlarından dolayı suçlu buldu.

Mahkeme, 37 yaşındaki Alman vatandaşı kadının Suriye ve Irak'ta genç bir Ezidi kadını üç yıl boyunca ev hizmetçisi olarak kötüye kullandığına hükmetti.

Sanığın eski kocasının bu kadını birkaç kez tecavüz ettiği ve sanığın bu durumu mümkün kıldığı ve teşvik ettiği belirtildi. Karar henüz kesinleşmedi.

Yüksek Mahkeme Koblenz'in görüşüne göre, 37 yaşındaki bir kadın, IŞİD terör örgütünün bir üyesi olarak genç bir Ezidi kadını köle olarak kötüye kullandı. Alman kadın, çok yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Kadın, yabancı bir terör örgütüne üyelik, insanlık suçları ve soykırıma yardımcı olmak gibi suçlar nedeniyle suçlu bulundu. Mahkeme, toplamda dokuz yıl üç ay hapis cezası verdi. Karar henüz kesinleşmedi.

Mahkeme heyeti, 37 yaşındaki kadının, IŞİD'deki zamanında Suriye ve Irak'ta genç bir Ezidi kadını üç yıl boyunca "kendi çıkarları için ev kölesi olarak kötüye kullandığını" belirtti. "Başlangıç noktası, normal koşullar altında hiçbir ortak noktası olmayan iki kadının karşılaşmasıdır."

Geriye Dönüş 2013 başlarında sanık, daha sonraki eşini Kuzey Ren-Vestfalya'da bir barda tanıdı. Çift, İslami ritüel ile evlendi. Daha sonra 37 yaşındaki kadın, o dönem IŞİD'in egemen olduğu bölgeye Türkiye üzerinden seyahat etti.

Eşi, Ezidi kadını evine getirip düzenli olarak tecavüz etti. Sanık, bu tecavüzleri mümkün kılmış ve teşvik etmiştir. "Bir şey yapabilirdi ve yapmalıydı," dedi hakim.

Aksine, 37 yaşındaki kadın genç kadını mülkiyeti olarak gördü ve ev işlerini yapmaya zorladı. Sanığın, tanığın evi terk edememesini sağladığını belirtti hakim.

Davanın Detayları Mahkeme heyeti, sanığın suçundan uzaklaşma belirtisi göremediğini belirtti. Chat mesajları, onun inançlı bir IŞİD destekçisi olduğunu göstermişti. Ancak "en azından kısmen" pişmanlık ve empati göstermiştir.

Hakim, sanığı isteyerek IŞİD'e katılan zeki ve bağımsız bir kadın olarak nitelendirdi. Yaklaşık bir saat süren karar okunması sırasında 37 yaşındaki kadın tüm vücuduyla titredi ve birkaç kez inanılmaz bir şekilde ellerini yüzüne vurdu.

Kurban olan genç Ezidi kadın, hem ifadesi için hem de kararın açıklanması için özel olarak memleketinden gelmişti. Hakim, Irak'tan yol alıp yabancı insanlar önünde ifade vermek için güç bulduğu için ona büyük saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"Umarım örneğini diğerleri de takip eder," dedi avukatı Sonka Mehner. Onun dileği, böyle bir suçu işleyen herkese gerçekten dava açılmasıdır.

Avukata göre, genç kadın artık çocukluk aşkıyla evlidir. Ancak annesi, onun tutsaklığı sırasında ölmüştür. "Bunun altında çok çekti ve hala çekiyor," dedi Mehner. "Sürekli kabuslar görüyor ve bu durumu tamamen işlemekten çok uzakta." Ancak durumuna göre iyi durumdadır. "Büyük bir ailesini yeniden bulduğu için şanslı. Bu, herkes için geçerli değil