Garaj Müzik etiketli yeni tekli 'Düşündükçe Seni' adeta bir masal diyarına yolculuk yapıyor. Fakat bu masal, mutlu sonla biten masallardan değil.

Sinematik sound yaratmayı seven ve bu konuda kendini geliştirmeye devam eden İsa Özkocaman, farklı hissiyatlara sahip akustik soundları ve besteleri bizlere buluşturmaya devam ediyor.

Düşündükçe Seni projesinde Pilli Bebek'ten tanıdığımız ünlü gitarist Emre Yalçıntaş gitarıyla şarkıya eşlik etti. Çok etkili bir gitar solosuna sahip olan şarkı, yaylı enstrümanlarla da desteklenince, gerçekten bir masalın içine giriyoruz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ