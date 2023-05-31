İş yerlerinde kira artışı esnafı zorluyor. İş yerlerinde konutlarda olduğu gibi yüzde 25 kira artış sınırı olmadığı için kiralar uçmuş durumda. Geçen yıl 10 bin lira olan bir iş yerinde kiralar bu yıl 50 bin lirayı geçmiş durumda. Esnaf mağdur olurken, esnaf odaları iş yerlerine yönelik kira sınırlaması bekliyor. Sektör temsilcileri ise yüzde 70’e varan kira artışlarının esnafı zorladığını ve bu durumun birçok iş yerinin kapanmasına yol açtığını söylüyor.

ESNAF KİRA SINIRI İSTİYOR

Konutlardaki %25 kira sınırlaması işyerlerinde uygulanmıyor. Yaşanan fahiş artışlar sonrası konut kiracılarının korunması için yüzde 25 zam sınırı getirildi. Ancak işyerleri için herhangi bir düzenleme yapılmadı. Esnaf ise bu süreçte fahiş zamlarla başa çıkmak zorunda kaldı. Ancak yapılan zamlar artık esnafı çok zorlayacak boyutlara gelmiş durumda. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, esnafın çok zor durumda olduğunu ve bazı işletmelerin kapanmak zorunda kaldığını söylüyor ve devam ediyor: “kira artışları genellikle TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması üzerinden artıyor ve bu %70 80 aralığında bu dönem seyrediyor. Örneğin Mayıs ayında artış %67.20 olmuştu. Esnafın kira dışında özellikle maaşlara getirilen düzenlemeler sebebiyle maaş giderleri arttı ısınma doğal gaz elektrik gibi kalemlerde de yaşının artışlar esnafı bir çok noktada zorluyor.” diye konuştu.

ARSA KİRALARINDA DA SORUN BÜYÜYOR

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan ayrıca kira kontratlarında esnafla mal sahipleri arasında resmi olmayan ödemelerde gittikçe yaygınlaştığını da belirtti. Akdoğan : “Bu çerçevede stopaj nedeniyle düşük gösterilen kiralarda önemli bir problem ve iş yerlerinde de son dönemde kira tespit ve kira tahliye davaları artmış durumda. Bu çerçevede bazı bölgelerde esnafların taşınmazları devir etmeye çalışması hatta bazı işletmelerin de kapanması söz konusu. İşyerlerinde bazı düzenlemeler getirilebilir özellikle gene iş yeri kontratlarının e-Devlet sistemine aktarılması bu noktalarda takibi kolaylaştırabilir. Hatta bu problem sadece işyerleri değil örneğin arsa kiralarında herhangi bir TÜFE endeksi de yok örneğin kira kontratı %100 artar denirse o madde arsalarda bile uygulanabiliyor” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ