Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), her ay farklı bir ilde düzenlediği yönetim kurulu toplantısını bu kez İstanbul’da gerçekleştirdi. Yerel zincirlerin gündeminde deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar, fiyat sabitleme ve kira artışları yer aldı. Federasyon Başkanı Ömer Düzgün; "Yerel işletmeler ve esnaf, yaşanan astronomik kira artışları nedeniyle her geçen gün daha fazla zorlanıyor. Şehir ve bölgeye göre kira artışları astronomik bir rakama ulaştı. Yerel işletmeciler yüzde 100'e varan oranlarda yapılan artışları karşılamakta güçlük çekiyor. Bu konuda bir sınırlama getirilmesi işletmecilere nefes aldıracak" dedi.

Türkiye genelindeki yerel zincirler arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek, sektördeki gelişmeleri değerlendirmek için Türkiye Perakendeciler Federasyonu önderliğinde her ay farklı bir ilde gerçekleştirilen toplantıların yenisi İstanbul’da düzenlendi. Yerel zincirlerin gündeminde deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar, fiyat sabitleme ve kira artışları yer aldı.

Deprem bölgesindeki ihtiyaçları tespit etmek ve geleceğe yönelik alınması gereken önlemler için ziyaretlerinin devam ettiğini belirten TPF Başkanı Ömer Düzgün; "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için yetkili mercilerin yönlendirmesiyle desteklerimizi sürdürüyoruz. Ramazan ayına sayılı günler kala, bakanlığımızın yönlendirmesiyle önümüzdeki günlerde 5 bin kişilik iftar çadırları kuracağız. Diğer taraftan karışık gıda kolilerimizin bölgeye gönderimi devam ediyor. Federasyonumuz, derneklerimiz ve yerel zincir market üyelerimizle birlikte ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Market raflarında yer alan ürünlerdeki fiyat artışına yönelik yerel zincirlerin yürüttüğü çalışmalara da değinen Düzgün; "14 perakendeci derneğimizin koordinasyonuyla yerel işletmelerimiz 81 ilde aldıkları kararlar doğrultusunda her gün yüzlerce farklı üründe indirim yapmaya devam ediyor. Diğer taraftan üretici ve tedarikçilerimiz ile görüşüyoruz, fiyat sabitleme konusunda katkı sunmalarını istiyoruz" dedi.

Toplantıda yerel zincirlerin ve esnafın şehir ve bölgeye göre yüzde 100'e varan kira artış oranları karşısında zorlandığını belirten Ömer Düzgün; "Market demirbaşları, tadilat, tasarım, tanıtım çalışmaları başta olmak üzere önemli bir yatırım gerçekleştiren yerel işletmeler ve esnaf, yaşanan astronomik kira artışları nedeniyle her geçen gün daha fazla zorlanıyor. Birkaç ay önce yüzde 70'lere ulaşan artış rakamlarını konuşurken, bugünlerde bu oran bazı şehir ve semtlerde yüzde 100'e ulaşmış durumda. Önerilen kira zammını yapamayacağını belirten işletmeciye ise mülk sahibi çıkması yönünde baskı yapıyor. Marketin işletilmesi için yıllarca yatırım yapan işletme sahibi, başka bir yere taşınma daha büyük maliyet oluşturacağı için yapılan kira zammını kabul etmek zorunda kalıyor. Elektrik, doğal gaz, kira başta olmak üzere artan maliyetleri yüzünden işletmeler ayakta durmakta zorlanıyor” açıklamasını yaptı.

Yerel işletmecilerin önümüzdeki süreçte iş yeri kiralarındaki artışı kaldıramayacağını belirten Düzgün; "Dükkan kiralarındaki artışın önüne geçilmesi için destek bekliyoruz. Dükkan ve iş yeri kiralarının artış oranına bir sınırlandırma getirilmesi, sabitleme yapılması, işletmecilere nefes aldıracak" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi