İş kazası SGK bildirimi nasıl yapılır? İş kazası SGK kaç gün içinde bildirilir? sorusunun cevabı internet üzerinden aratılıyor. Hayatımızı devam edebilmemiz için çalışmamız gerekir ve bu çalışma sırasında başımıza beklenmedik bir olay gelebilir ve buna iş kazası denir. Peki bu durumlarda ne yapmamız gerekiyor? İş kazası SGK bildirimi yapmanın en kolay yolu hangisi? Kaç gün içerisinde müracaat etmemiz gerekiyor? İş kazasını bildirilmediği zaman ne oluyor? Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

İş kazası SGK bildirimi nasıl yapılır? İş kazası SGK kaç gün içinde bildirilir?

İş kazası SGK bildirimi nasıl yapılır? İş kazası SGK kaç gün içinde bildirilir? sorusunun cevabı internet üzerinden aratılıyor. Milyonlarca vatandaş iş yerinde iş kazası geçirebilir. Peki iş kazası geçirdiğiniz vakit SGK bildirimi nasıl yapılır? Kaç gün içerisinde bildirmek gerekir? İşte detaylar...

İş kazası SGK bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası SGK bildirimi, işveren veya işveren vekili tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılmalıdır. İş kazası meydana geldiğinde aşağıdaki adımlar takip edilerek SGK'ya bildirim yapılmalıdır

İşte o adımlar;

İlk Yardım: Öncelikle iş kazası geçiren çalışanın acil tıbbi yardım alması sağlanmalıdır. İşyerinde bir ilk yardım ekibi veya yetkilisi varsa, gerekli müdahaleyi yapmalı veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Olay Yeri Güvenliği: İş kazası meydana gelen alanda güvenliği sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır. Tehlikeli durumlar kontrol altına alınmalı ve olası bir tehlikenin diğer çalışanlara yayılması engellenmelidir.

Bildirim Formu Doldurma: İş kazası SGK bildirimi için "İş Kazası Tespit Tutanağı" ve "İş Kazası Bildirim Formu" doldurulmalıdır. Bu formlar işveren veya işveren vekili tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

SGK'ya Bildirim: Doldurulan bildirim formları, en kısa sürede Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmelidir. İş kazası bildirimi, genellikle 3 iş günü içerisinde SGK'ya yapılmalıdır. Bildirimin zamanında ve eksiksiz yapılması önemlidir.

Ek Evraklar: İş kazası bildirimiyle birlikte gerekli ek evraklar da SGK'ya sunulmalıdır. Bu evraklar arasında iş kazası tutanakları, sağlık raporları, tanık ifadeleri ve diğer ilgili belgeler yer alabilir.

İlgili Kurum ve Kuruluşlara Bildirim: İş kazası bildiriminin yanı sıra, iş kazasıyla ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlara da bildirim yapılmalıdır. Bunlar arasında işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sendika temsilcisi, çalışanın ailesi ve ilgili meslek odaları bulunabilir.

İş kazası SGK kaç gün içinde bildirilir

İş kazası SGK'ya bildirilmesi gereken süre, iş kazasının gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 3 iş günüdür. İşveren veya işveren vekili, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirim yapmakla yükümlüdür.

Bu süre, iş kazasının hemen ardından olayın doğru ve eksiksiz bir şekilde raporlanması ve SGK'ya iletilmesi için önemlidir. Geç kalınan veya zamanında bildirim yapılmayan durumlarda, işveren cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Ayrıca, iş kazası bildiriminin zamanında yapılması, çalışanın sağlık hizmetlerinden ve iş kazasıyla ilgili maddi desteklerden yararlanmasını sağlar.

İşveren veya işveren vekili, iş kazasının tespit edildiği andan itibaren derhal gerekli adımları atmalı ve iş kazası bildirimini yapmak için gerekli belgeleri toplamalıdır. Bu belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletirken, belirtilen 3 iş günü süresini dikkate almalıdır.

İş kazası bildirimi nasıl olur?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yazılı bildirim yapılması gerekmemektedir.

SGK'ya iş kazası bildirimi yapılmazsa ne olur?

İş kazası bildiriminin SGK'ya yapılmaması durumunda, ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. İşveren veya işveren vekili, iş kazasının gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde bildirimi yapmakla yükümlüdür. İş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemesiyle işyerine uygulanan para cezasına iş kazası bildirmeme cezası denir. 2022 yılı için iş kazası bildirmeme cezasının miktarı 6 bin 966 Türk Lirasıdır.



