İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ve İSO Meclis Üyesi Serdar Urfalılar tarafından 12 yıldır düzenlenen ve gelenekselleşen Sahur Programı 2023 yılı ramazan ayında deprem yardım faaliyetlerine yoğunlaşılması sebebiyle yapılamayacak.

Her yıl farklı bir konu başlığı ile gerçekleştirilen; İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve İş dünyasının temsilcileri, OSB Başkanları, Belediye Başkanları ve basın mensuplarının yoğun ilgisine sahne olan sahur programı geride bıraktığımız yıl gazeteci Celal Toprak’ın moderatörlüğünde “Kültür Ekonomisi” başlığıyla düzenlenmişti.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Serdar Urfalılar; 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ettiğimiz bu günlerde yardım çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, 9 Nisan 2023 Pazar günü akşamı Hatay’ın Yayladağı ilçesinde verecekleri iftar programının detaylarını aktardı.

Bu yıl için sahur programına ara vereceklerini duyuran Kemal Akar ve Serdar Urfalılar yapmış oldukları ortak açıklamada:

“Kıymetli Dostlarımız, Ramazan ayının manevi iklimini birlikte teneffüs etmek arzusuyla 12 yıl önce başladığımız sahur programlarımız siz dostlarımızın teveccühü ile geleneksel hale geldi. Her sene katlanarak artan sayımızla bereketli sahur sofralarımızda hep beraber olduk. Güzide ülkemizin 11 ilinde, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketi ile tarihte eşi benzeri görülmemiş bir acı ile sınandık. Buna duyarsız kalmadık, kalamayız…“Ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişi ile kaldırır.” der Atalarımız. Affınıza sığınarak; bu ramazan ayının manevi iklimini, 9 Nisan 2023 Pazar günü akşamı Hatay Yayladağı ilçesinde vereceğimiz iftarda, depremzedelerle teneffüs edip, sizleri de duamıza dahil edeceğiz. Yaralarımızı sardıktan sonra; ağzımızın tadıyla yapacağımız nice sahur programlarında beraber olmak dileğiyle… Saygı ve sevgilerimizle” ifadelerine yer verdi.