Uniq İstanbul’da düzenlenen görkemli gecede çeşitli sektörlerden yüzlerce temsilci bir araya gelirken, Best of Sales Awards ve Best Team to Join kapsamında ödül kazanan şirketler de açıklandı. Gecede konuşan Sales Network Topluluğu Kurucusu Ergün Güler, “Topluluğumuzun hizmet ettiği en önemli konulardan bir tanesi de satış fonksiyonundaki başarılı işlerin görünür kılınması” dedi.

Sales Network Topluluğu üyesi şirketlerin katılımıyla Uniq İstanbul’da gerçekleşen Contact Day, yılın ‘en’lerine ev sahipliği yaptı. Çeşitli sektörlerden önde gelen temsilcilerin bir araya geldiği gece aynı zamanda yeni iş birliklerine de zemin hazırladı. Katılımcıların Açelya Alan ve Motto Orkestrası konseri ile keyifli vakit geçirdiği gecede; en çok çalışılmak istenen şirketlerin öğrenci ve profesyoneller tarafından belirlendiği Best Team to Join ve satış alanında üstün performans getiren proje, uygulama ve yaklaşımların ödüllendirildiği Best of Sales Awards (BoSA) 2023'ün kazananları da ödüllerini aldı. Gecede konuşan Sales Network Topluluğu Kurucusu Ergün Güler, “Sales Network’ün ortaya koyduğu projelere ve programlara olan ilginin her geçen gün artıyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıl Best of Sales Awards’u uluslarası bir organizasyon olarak gerçekleştirme hayalimiz var” dedi.

Kazananlar ödüllerine kavuştu

Yoğun katılımla gerçekleşen görkemli gecede ödül kazanan şirketler de açıklandı. En çok çalışılmak istenen şirketlerin 30 binden fazla öğrenci ve profesyonel tarafından belirlendiği Best Team to Join’in kazananı en yüksek oyu alan Unilever oldu. Satış alanında üstün performans getiren proje, uygulama ve yaklaşımların ödüllendirildiği Best of Sales Awards (BoSA) 2023'te de farklı kategorilerde birçok şirket ödül kazandı. Daha İyi Bir Dünya kategorisinde Akbank, HSBC, L'Oréal Türkiye, Mey Diageo ve Vodafone; Satışta Kadının Güçlenmesi kategorisinde CarrefourSA, MediaMarkt Türkiye, Hilti; Satış Performansı kategorisinde Unilever, Haribo, eStar Global; Satışta Teknoloji ve İnovasyon Uygulaması kategorisinde Unilever, L'ORÉAL, Otokoç Otomotiv; Satışın Dijitalleşmesine Katkı Yapan Teknoloji İş Ortağı kategorisinde Unilever, Hitit, AS Grup; Kanal Geliştirme kategorisinde Barilla, Unilever Food Solutions, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri; Omni Channel kategorisinde FLO, Unilever, Coca-Cola İçecek; Ticari Pazarlama Uygulaması kategorisinde BEL Grup, CarrefourSA, Mey Diageo; Müşteri Deneyimi kategorisinde Multinet Up, CarrefourSA, FLO; Start-UP kategorisinde Tarabios, Leadport, Oplog; Satışta IK Uygulaması kategorisinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Mey Diageo, Ülker ödül kazanan şirketler oldu.

Sales Network başarılı işleri görünür kılınıyor

Tüm satış dünyasını ve satış dünyası ile yakın çalışan ekosistemi bir çatı altında toplamayı amaçlayan Sales Network Topluluğu düzenlediği proje ve etkinlikler ile satış fonksiyonunun değişimine, gelişimine ve güçlenmesine de liderlik ediyor. Contact Day etkinliğinde değerlendirmelerde bulunan Sales Network Topluluğu Kurucusu Ergün Güler, “Topluluk olarak yola çıktığımız ilk günden bu yana satış fonksiyonundaki başarılı işleri görünür kılarak önemli bir hizmet veriyoruz. Best of Sales Network etkinliğimize bu sene geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 daha fazla başvuru aldık, bununla birlikte 30 binden fazla oyla geçtiğimiz yılın rakamlarını da geride bırakmış olduk. Çalışmalarımıza gösterilen ilgiden mutluluk duyuyoruz. Amacımız organizasyonumuzu uluslararası arenaya taşımak. Böylelikle Türkiye’deki projelerin global platformlarda yarışını izleyeceğiz. Bu da hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı olacaktır” dedi.