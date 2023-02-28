İş dünyasında 5 ayrı sektörde önemli firmaların yönetim kurulu başkanlığını yapan Barış Özyurt “Depremin olduğu 2. gün Türkiye’nin belli başlı yerlerindeki iş insanı arkadaşlar ile bir araya gelip, kendi imkânlarımız doğrultusunda 2. günden itibaren binlerce battaniye, gıda, ısıtıcı, bebek mamaları, bebek bezleri, ıslak mendil gibi temel ve acil ihtiyaç ne varsa 5 tırdan fazla yardım aracımızı gönüllü olarak bölgeye sevk ettik. Yardım tırlarımızın ardından kendimizde gönüllü olarak bölgeye giderek ihtiyaç sahiplerine nakit yardımda bulunduk. Deprem bölgesinde hiç bir yakınımız yoktu fakat ben kendim 2011 Simav depremini yaşamış birisi olarak, asrın felaketinde insanlar neler yaşadı, nelere ihtiyacı var çok iyi biliyordum, oraya gidip onlara bir nebzede olsa yardım etmek istiyordum. Gönüllü olarak kendi aracımızla gidip onların yanında olmak istedik” dedi. Bir dönemin ünlü Rap şarkıcısı ve bugünün hayırsever iş adamı Barış Özyurt, bölgeye yardımlarının süreceğini ve acılar paylaştıkça azalır, sevgiler paylaştıkça çoğalır şimdi acıları paylaşma zamanı ifadesinde bulundu. Bölgede gördüklerini zamanı gelince bir Rap şarkı ile sunmak istediğini sözlerine ekleyen Barış Özyurt, eserin tüm gelirini bölge insanına bağışlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi