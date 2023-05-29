Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, yarının Türkiye'sini ve umudu inşa etmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye'ye odaklanmanın vaktidir ve ülkemizin, hızla asli gündemi olan ekonomiye dönmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, halkın iradesinin yüzde 85'lik katılımla sandığa yansıdığı bir demokrasi şölenini daha geride bıraktıklarını, seçim sürecinin Türk halkının olgunluğunu ve demokrasinin gücünü bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Demokrasinin hayat damarı olan seçimlerde aktif ve etkin yurttaşlık hakkını kullanan vatandaşlara ve Cumhurbaşkanı adaylarına teşekkür eden Sönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçim sonuçları, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Seçimi ikinci turda yüzde 52'lik bir oyla kazanan 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler ışığında ülkemizin kalkınması ve refahı için milletimizden aldığı bu temsil yetkisini en iyi şekilde kullanacağına inanıyoruz. Öte yandan, 14 Mayıs'ta seçilen 28. dönem milletvekillerimize başarılar diliyor, her birinden tüm yetkilerini ülkemizin birliği, refahı, huzuru ve barışı için kullanmalarını bekliyoruz. Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye'ye odaklanmanın vaktidir ve ülkemizin, hızla asli gündemi olan ekonomiye dönmesi gerekmektedir."

Sönmez, yarının Türkiye'sini ve umudu inşa etmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, bu süreçte iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi üzerlerine düşen tüm görevleri yapmaya, çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

"Yeni dönemden umutluyuz"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da geleceği için seçimini yapan Türk halkının demokrasiye sahip çıkarak önemli bir seçimi geride bıraktığını aktardı.

Seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Durbakayım, Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Durbakayım, seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizlik ortamının sona erdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyorum. Artık tüm enerjimizi ve gücümüzü işimize odaklamalıyız. Her zamankinden daha fazla çalışmamız, ülkece el birliğiyle üretmemiz gereken bir süreç başladı. Hep birlikte Türkiye'nin temel meselelerine odaklanarak ekonomimizi kalkındırmak, bir üst seviyeye taşımak ve huzurlu bir refah seviyesine ulaşmak için çalışmalıyız. Yeni dönemden daha da umutluyuz ve bu zamana kadar yaptığımız çalışmaların yeni dönemde de artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bundan sonra da tüm birikimimiz ile ülkemizi ve Türk ekonomisini en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz."

"Ekonomik ve sektörel tıkanıklıkların çözülmesini bekliyoruz"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise seçim sonuçlarının ülke, millet ve sektör açısından hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Bundan sonra en kısa zamanda hem ekonomik hem de idari açıdan yaşanan aksaklıkların çözüme kavuşturulmasını temenni ettiklerini aktaran Özyurt, "Yönetimden sektörümüzdeki mevcut tıkanıklık ve yavaşlamanın önüne geçilecek tedbirleri alarak inşaat sektörünün hak ettiği değere kavuşmasının sağlanmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özyurt, yüksek maliyetlerin dizginlenmesi, yatırımları artıracak desteklerin verilmesi, üretim ve satışları artırıcı politikaların devreye alınması konusunda çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, 21 yıldır iktidarda olan hükümetin yeniden güvenoyu aldığını ve tekrar seçildiğini, vatandaşların "yeniden istikrar" dediğini ve var olan sistemin devamını istediğini belirtti.

Bahadır, "Bizler de işimize odaklanarak daha da güçlü bir şekilde üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Sektörümüzü daha da yukarılara taşımak için yapılacak hamleler konusunda hükümete kolaylık ve başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Durağan süreci geride bıraktık"

Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da seçim nedeniyle beklemede kalan birçok yatırım ve başlangıç için hareket zamanı olduğunu, artık durağan süreci geride bıraktıklarını vurguladı.

Bundan sonra açıklanacak yeni reformların önem arz ettiğini vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti:

"Artık hızla ekonomi gündemine dönülmeli. Kredi faizleri çok yükseldi. Oysa yeni yatırımların yapılması, fabrikaların açılması için kredi ulaşılabilir olmalı. Bundan sonra konut sektöründe hareketlilik olacağını düşünüyorum. Özellikle depreme karşı güvenli konutlar üretmek üzere kentsel dönüşüme ağırlık verilmeli. Yabancı yatırımcı tarafında ise Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kuveyt, Bahreyn ve Körfez ülkelerinden hareket bekliyoruz. Konut satışlarını attırmak için de yakın ülkeler teşvik edilmeli. Yerli talep için de kredi faizlerinin yükselmemesi lazım. Aksi halde yatırımlar konut yerine döviz ve altına yönelebilir."

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık ise yeni dönemde piyasa hareketlerinin dengelenerek düzelmesini beklediklerini belirterek, bir an önce hükümetin kurulmasını, ekonomik dengenin ve istikrarın yeniden sağlanması gerektiğini aktardı. (AA)