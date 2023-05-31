Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı ilk çeyrek büyüme verileri iş dünyasından olumlu değerlendirmeler alıyor. İş dünyası temsilcileri, büyümedeki istikrarın Türkiye ve iş dünyası adına güven verici olduğuna dikkat çekiyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyerek dünyada pozitif ayrıştığını belirtti. Küresel yavaşlamaya ve yerel deprem felaketine rağmen büyümenin devam ettiğini vurgulayan Avdagiç, ihracatın büyümeye katkısının artırılmasının önemine işaret etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, tüketime dayalı bir büyüme performansının ön plana çıktığını belirtti ve sanayi sektörünün tedarik zinciri sorunları ve lojistik maliyetler nedeniyle zorlandığını ekledi. Ardıç, Türkiye'nin pozitif büyüme performansının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sürdüreceğine ve genç, dinamik nüfusuyla sürdürülebilir büyüme trendini devam ettireceğine dikkat çekti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, büyümenin Türkiye ve iş dünyası adına güven verici olduğunu belirtti ve ekonominin zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Mahmut Asmalı, Türkiye'nin pozitif büyüme trendinin 11. çeyreğine ulaştığını belirtti ve Türkiye'nin ekonomik istikrarını sürdüreceğini ifade etti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, büyümeye iç talebin ve ihracatın katkı sağladığını belirtti. Aydın, seçimlerin ardından ihracata dayalı bir büyüme beklentisi olduğunu ifade etti.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz ise ilk çeyrek büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirtti ve ekonomik güven endeksinin 20 ayın zirvesinde çıkmasının umut verici olduğunu vurguladı.