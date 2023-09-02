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Temmuz ayında maaşlara gelen yüzde 25 oranında zam sonrasında 16 milyon emeklinin maaşlarında artışlar yaşandı. Seçim öncesinde konuşulan yüzde 45'e varan zam oranları sonrasında emekliler arasında beklentiler yükseldi. En düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye kadar yükselmesi beklenirken milyonlarca emeklide hayal kırıklığı yaşandı. Bunun üzerine Halkbank'tan emeklilere özel kampanya geldi.





Halkbank'ın Emeklilere Sunduğu Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank, emeklilere 12 bin TL'ye varan ek ödeme yapma kararı aldı. Bu ek ödemeyle birlikte 4a, 4b, 4c emeklileri rahat bir nefes alacak. Kampanyaya katılmak isteyenler Eylül ayı sonuna kadar Halkbank şubelerine giderek bizzat başvuruda bulunabilirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilecek olan ek ödemeler, memnun kalmayan emekliler için devreye girecek. 1 Eylül tarihinden itibaren ek ödemeler alınmaya başlanacak.

Kolay Başvuru İmkanı

Halkbank'tan emeklilere özel ek ödeme kampanyası başlatılırken başvuru işlemleri oldukça kolaydır. Yalnızca 3 yıl boyunca maaşlarını Halkbank üzerinden almanız gerekmektedir. Herhangi bir şarta bakılmadan yapılan kampanyada banka şubelerine gitmeden ATM üzerinden ek ödemelerinizi teslim alabilirsiniz.





Düşük Faizli Kredi Fırsatı

İhtiyaç durumunda, 50.000 TL’ye kadar olan kredilere düşük faizlerle başvurabilirsiniz. Emekliler, 36 aya kadar vadeli emekli kredisi paketlerini Halkbank şubelerinden değerlendirebilecekler. Halkbank'ın sunduğu bu fırsatlar, emekliler için mali anlamda önemli bir destek sağlamaktadır.

Emekliler için Halkbank'ın sunmuş olduğu ek ödeme ve kredi fırsatları, maaşlarınızı daha değerli kılabilir ve mali ihtiyaçlarınıza daha kolay cevap verebilirsiniz. Bu kampanyalardan yararlanmak için Halkbank şubelerine başvurarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Unutmayın, emeklilik dönemi rahat ve güvende geçirilmelidir, ve Halkbank bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olabilir.