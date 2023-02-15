Banka ayrıca, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile KOBİ’lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere (çiftçi ve esnaf dâhil olmak üzere) kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları da dahil olmak üzere)

31 Ağustos 2023’e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelediğini

ve

bölgedeki depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı aldığını, bölgede yaraları sarmak, üretim ve istihdam seferberliğini başlatmak için de ilk aşamada 10 Milyar TL’lik kaynak ayırdığını duyurdu.

Türkiye İş Bankası’ndan yapılan açıklamada, 10 ilimizi etkileyen deprem felaketleri nedeniyle ülkemizin çok zor günlerden geçtiği, kış şartlarının koşullarını daha da ağırlaştırdığı, felaketlerin yaralarını sarmak ve acıları bir nebze olsun hafifletmek için dayanışma içinde olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Toplumun her kesimi ve iş dünyası el birliğiyle imkânlarını depremden zarar görenler için seferber ederken, İş Bankası da bölgedeki vatandaşlarımıza yönelik ihtiyaçların karşılanabilmesine katkı sağlamak, bölgeye kalıcı destek vermek üzere “Biz Beraberiz, Yalnız Değilsiniz” diyerek sunduğu geniş kapsamlı afet yardım paketini duyurdu.

İş Bankası Grubundan 1 Milyar TL bağış

İş Bankası Grubu, afetzedelere verilecek desteğe katkı sunmak için bölgedeki yardımları organize eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) toplam 1 Milyar TL bağış yapma kararı aldı.

Krediler faizsiz öteleniyor

Banka, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde gerçek kişiler ile KOBİ’lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere (çiftçi ve esnaf dâhil olmak üzere);

Belirtilen şubeleriyle ilgili sunduğu genel bankacılık hizmetlerinden 31 Ağustos 2023’e kadar herhangi bir ücret ve masraf almayacağını,

Kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları da dahil olmak üzere), talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023’e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelediğini duyurdu.

Afet bölgesindeki diğer 5 ilimizdeki gerçek kişiler, KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelerle ilgili olarak;

Bireysel ve ticari kredi, ek hesap ve kredi kartı borçları ile gayrinakdi kredi komisyonları, talebe bağlı olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz olarak ötelendi.

1 ay süreyle söz konusu şubelerle ilgili sunulan genel bankacılık hizmetlerinden ücret ve masraf alınmayacak.

Ayrıca Banka, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara ise olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirilmek suretiyle en uygun çözümü üretecek.

Borçlar silinecek

İş Bankası, ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı bölgede depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.

Kredi destek paketleri ile 10 Milyar TL’lik kaynak

İş Bankası, bölgede depremden olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için hazırlanan 10 milyar TL büyüklüğündeki kredi destek paketleri kapsamında, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli bölgeye özel, avantajlı faiz oranıyla kredi kullandıracak.

Depremzede çocuklarımıza Darüşşafaka’da eğitim imkânı

Banka, depremzede çocuklarımızın eğitimine de katkı sunuyor. Bu kapsamda, 2023-2024 ve 2024-2025 yılı eğitim dönemleri için, depremlerde annesini ve/veya babasını kaybetmiş çocuklarımızdan Darüşşafaka’da okumaya hak kazanacak olanların tüm eğitim hayatı boyunca oluşacak eğitim masrafları İş Bankası tarafından karşılanacak.

AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ve Ahbap bağışları 6 ay faizsiz taksitlendiriliyor

Banka; AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ve Ahbap Derneği’ne İş Bankası’nın tüm kredi kartlarıyla yapılacak bağışları faizsiz olarak 6 ay taksitlendiriyor. Kredi kartı sahipleri, taksitlendirmeyi İşCep, Maximum Mobil, Maximum İşyerim ve İnternet Şube üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bölgeye barınma, ısınma, lojistik ve gıda yardımı ulaştırılıyor

İş Bankası, depremlerin hemen ardından bölgeye yüzlerce araçla barınma, ısınma, gıda, enerji vb. öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeleri göndermeye başladı. Yardımlar sürdürülüyor.

Banka ayrıca, deprem bölgesindeki çalışan ve yakınları için, yaşama hazır şekilde 300 konteyner temin ediyor.

Şişecam, depremzedeler için geniş kapasiteli konteyner yaşam alanı kuruyor

Bankanın iştiraki Şişecam tarafından, depremzedelerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan barınma ihtiyacının giderilmesi, hayatlarını idame ettirebilmelerine katkı sağlamak amacıyla geniş kapasiteli bir konteyner yaşam alanı da kuruluyor.

“Zor günleri ancak el ele vererek atlatabiliriz”

İnsan hayatıyla sınandığımız böylesine zor zamanlarda toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın önemine vurgu yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yaptığı açıklamada, “Ülke olarak, büyük kayıp yaşadığımız deprem felaketleri nedeniyle yüreğimizi yakan, çok derin bir keder içerisindeyiz. Bölgedeki yaraların sarılmasının ne yazık ki uzun zaman alacağı anlaşılıyor. İlk günden bu yana milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmayla, ayakta kalma mücadelesiyle eminim bu zor günleri de hep birlikte, el ele vererek atlatacağız. Biz de geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemiz için gövdemizi taşın altına koyarak gereğini yapmaya devam edeceğiz. Yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyor; yaşadığımız bu karanlık günlerin en kısa sürede geride kalmasını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi